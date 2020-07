Minori. Gigi Marzullo intervista Bruno Vespa per la presentazione di “Bellissime”. 

Gigi Marzullo, oggi, domenica 19 Luglio, alle ore 21 in Piazza Cantilena antistante la Basilica di Santa Trofimena a Minori, intervista Bruno Vespa.

“Oggi, anche se l’evento sarà all’aria aperta, i cittadini dovranno portare la mascherina”. Lo ha dichiarato Andrea Reale, sindaco di Minori, che conferma tutta la sua felicità “e ringrazio di cuore Bruno Vespa per aver scelto la nostra città e la Costiera Amalfitana per la presentazione del suo ultimo libro: “Bellissime”.

Alle donne immortalate da Vespa non potrà mancare l’omaggio musicale con le note “in rosa” al Pianoforte del Maestro Roberto RUOCCO che eseguirà le musiche che più hanno segnato i momenti significativi delle loro carriere”.

Che cosa unisce Gina Lollobrigida a Diletta Leotta? O ancora Sophia Loren a Valeria Marini, Claudia Cardinale a Marisa Allasio, Laura Antonelli a Belèn, le sorelle Kessler a Edwige Fenech? La capacità di sedurre.

“Bellissime” libro di Bruno Vespa è una cavalcata in sei tappe e 18 storie attraverso ben settant’anni di seduzione. E la Costiera è seduzione, bellezza, fascino, meraviglia senza dimenticare inoltre che molte delle star menzionate hanno amato la Costiera Amalfitana.

Ecco l’Estate in Costiera con numerosissimi eventi: dal Cinema all’aperto ai libri, dal teatro all’aperto alle conferenze, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

“La Costiera ed in particolare Minori, è Covid Free. Abbiamo sempre puntato sulla sicurezza e nello specifico fatto ben 2500 tamponi ad operatori turistici ed economici. Il New York Times ha indicato la Costiera – ha concluso Reale – tra i 10 posti più sicuri al Mondo dove trascorrere le vacanze. La stessa presenza di grandi personaggi della cultura ne è una chiara testimonianza”.

Ad impreziosire la serata saranno le “note in rosa” di Roberto Ruocco. Nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, l’inizio della serata sarà alle ore 21,00. Sarà la prima delle tre anteprime di Gustaminori 2020.