Ministero della Difesa e VITROCISET. Siglata la convenzione

Ministero della Difesa. Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei Volontari residenti in Sardegna, Volontari in Ferma Breve, Volontari in Ferma Prefissata 1 anno,

Volontari in Ferma Prefissata 4 anni, Allievi Ufficiali di Complemento, Allievi Ufficiali a Ferma Prefissata residenti in Sardegna che hanno ultimato la ferma senza demerito, agevolando l’incontro fra domanda e offerta di lavoro,

attraverso la promozione di attività di formazione per sostenere ogni possibile iniziativa che faciliti il reperimento sul mercato del lavoro di risorse umane qualificate, è l’obiettivo della convenzione sottoscritta oggi da Ministero della Difesa e VITROCISET, società del Gruppo Leonardo.

L’accordo, della durata biennale salvo tacito rinnovo, firmato dal Generale di Divisione Francesco OLLA, Comandante del comando Militare Esercito Sardegna e dall’Ing. Paolo Solferino,

Amministratore Delegato di Vitrociset, rientra nell’ambito delle attività portate avanti dal Segretariato Generale della Difesa per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati senza demerito e dal Comando Militare Esercito Sardegna,

che sostiene l’inserimento professionale nel mondo del lavoro dei giovani volontari che non hanno trovato utile collocazione nell’ambito delle Forze Armate al termine della ferma.

Il tutto attraverso l’offerta di percorsi formativi (corsi, stage aziendali o tirocini) realizzati da VITROCISET, senza oneri per l’A.D., necessari ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale degli ex militari,

secondo le vacancies occupazionali della Società, da sempre attenta a rappresentare una realtà industriale di primo piano per la Regione Autonoma della Sardegna dove, dagli anni ’60, ha una sede a Capo S. Lorenzo per la gestione del Poligono Interforze Sperimentale di Salto di Quirra,

presso il quale ha costituito un polo tecnologico e sito produttivo nel settore dell’informatica, dell’elettronica, dell’elettro-ottica, della meccanica e delle telecomunicazioni, curando l’aggiornamento costante delle competenze delle risorse che in esso vi operano.

“Questa iniziativa, che è in essere già da diversi anni a livello nazionale si inquadra nell’ambito del progetto “dalla ferma al lavoro” che in diverse Regioni italiane ha visto, concretamente,

l’assunzione di tanti giovani ragazzi e ragazze che, avvalendosi delle competenze acquisite e certificate durante il servizio attraverso specifici corsi di qualificazione professionale,

hanno trovato una giusta collocazione lavorativa in imprese nazionali di dimensioni anche importanti” – ha affermato il Gen. D. Francesco Olla –

“Per ridurre al minimo il numero dei nostri militari che dopo aver servito più che onorevolmente il Paese non rientrano nei ranghi delle Forze Armate perché non vincitori del relativo concorso,

si è pensato di fornirgli delle opzioni di lavoro cercando tutte le sinergie possibili in ambito locale, per l’individuazione delle quali Vitrociset ha giocato un ruolo fondamentale e per questo ringrazio l’Ing. Solferino.

Il risultato di oggi rappresenta una delle tantissime situazioni win-win che mi sono prefissato di raggiungere fin dall’inizio del mio mandato”.