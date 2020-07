Migranti, Musumeci a Lampedusa: “Condizione insostenibile”. Il sindaco: “Da Conte silenzio assordante”

PALERMO – Sopralluogo sull’isola di Lampedusa per il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. “Decine di sbarchi in poche ore, centinaia di migranti: a Lampedusa una condizione insostenibile – le parole del governatore sull’isola. Il consiglio comunale e il governo della Regione hanno chiesto a Roma la proclamazione dello stato di emergenza. Ci sono problemi sanitari, sociali ed economici – ancora Musumeci -. Abbiamo bisogno di risposte immediate. Lampedusa non puo’ diventare una terra di frontiera”.

MUSUMECI A LAMPEDUSA: INVIEREMO TAMPONI E TEST SIEROLOGICI

A partire da lunedi’ sull’isola di Lampedusa arriveranno i “macchinari per la verifica dei tamponi e i test sierologici” messi a disposizione dalla Regione Siciliana per le verifiche sanitarie sui migranti che giungono sull’isola.

Ad annunciarlo e’ stato il governatore, Nello Musumeci, che oggi ha fatto visita a Lampedusa insieme con l’assessore alla Salute Ruggero Razza.

“Abbiamo assicurato al sindaco che verremo incontro a un adempimento che e’ di competenza statale“, ha ricordato Musumeci sottolineando poi che “l’Usmaf (Ufficio di sanita’ marittima aerea e di frontiera, ndr) e il proprio personale negli ultimi tempi si sono resi latitanti”.

Tra le tappe di Musumeci a Lampedusa anche una visita all’hotspot di contrada Imbriacola, pieno dopo gli ultimi sbarchi: “La struttura e’ di competenza statale – ha sottolineato Musumeci -. Andrebbe resa igienicamente decente e dignitosa, anche sotto il profilo sanitario“.