Esce lo “Speciale mare” di Tecnocasa, che fa un’analisi sulle locazioni immobiliari delle località turistiche.

Locazioni immobiliari delle località turistiche: l’analisi

C’è chi vende per recuperare liquidità, in particolare tra coloro che avevano acquistato per mettere a reddito. Tendenzialmente chi compra la casa vacanza la usa per sé, talvolta affittandola per brevi periodi per recuperare parte delle spese.

Quest’anno, in alcune località, si segnala bassa offerta proprio perchè molti proprietari hanno intenzione di utilizzare la seconda casa per lunghi periodi, grazie anche allo smart working.

Chi ha comprato per mettere a reddito quest’anno potrà fare affidamento soprattutto su un turismo interno e per un periodo più prolungato. Sono tanti coloro che stanno cercando in affitto oltre le canoniche 1 o 2 settimane estive.

In generale i rendimenti da locazione variano in base ai prezzi delle case più bassi al sud Italia o in località meno rinomate e di tendenza. I canoni possono variare anche in base a come è arredata e allestita l’abitazione.

Le stagioni estive hanno canoni più importanti e può succedere che i proprietari affittino nei restanti 8 o 9 mesi con contratti transitori a lavoratori fuori sede, classico esempio chi lavora nelle scuole. In questo modo combinano l’affitto turistico con quello transitorio.

I canoni di locazione nelle zone di mare sembrano invariati, al momento, ma resta da capire come si evolverà l’offerta visto che molti proprietari che in passato affittavano la casa stanno valutando di utilizzarla per se stessi. La domanda di case da affittare per il periodo estivo è cresciuta, soprattutto in seguito alla maggior chiarezza sulle disposizioni per la mobilità tra regioni e alle misure per il rispetto dl distanziamento sociale.

In Sardegna sembrano confermate le prenotazioni, per il periodo di luglio e agosto, gestite tramite gli affiliati Tecnocasa e Tecnorete. Notizie confortanti anche dalla Liguria, dal Veneto e dall’Emilia, dove in diverse località buona parte dei vacanzieri sembra aver confermato la casa per i mesi di luglio ed agosto.

In generale in tanti si aspettano prenotazioni last minute, e anche un discreto afflusso, alla luce del fatto che chi aveva intenzione di andare all’estero opterà per le località italiane.

Locazioni immobiliari delle località turistiche per Regione

I valori di seguito riportati si riferiscono a un bilocale con 4 posti letto

Liguria

Provincia di Savona:

a Celle Ligure per un bilocale si spendono 1500 € a luglio e 1700 € ad agosto;

a Varazze per un bilocale di quattro posti letto 1800€ a luglio, 2000 € ad agosto.

Provincia di Imperia:

a Bordighera, canoni mensili di 1100-1200 € a luglio e 1500-1600 € ad agosto;

a Diano Marina 1600 € a luglio, 2000 € ad agosto;

sul mercato delle locazioni estive mensili a San Lorenzo al Mare 2400 € a luglio, 2800 € ad agosto e 1500 € a settembre.

Emilia Romagna

Provincia di Forlì-Cesena.

A San Mauro Mare, per un bilocale di 4 posti letto, a luglio 1700-1800 € al mese e ad agosto 2000-2200 € al mese.

Veneto

Attivo il mercato delle locazioni estive a Jesolo. Un bilocale di quattro posti letto costa circa 2.500,00 € al mese ad agosto, 1.200,00 €– 1.500,00 € a luglio.

Lazio

A Gaeta 1500-1600 € a luglio, 2500 € ad agosto.

Campania

Provincia di Napoli.

A Ischia, un bilocale con 4 posti letto, si affitta a 3000 € nel mese di agosto (in base alla presenza o meno di spazi esterni e giardini), tra 2000 e 2500 € nel mese di luglio.

Provincia di Salerno.

A Castellabate si registrano soprattutto affitti settimanali, mentre per le mensilità si possono ipotizzare i seguenti canoni: per un bilocale di 4 posti letto si spendono 1600-2000 € a luglio e ad agosto 2600-3000 €.

Sicilia

Elevata la richiesta di locazione turistica. Nella zona di Castellammare del Golfo per un bilocale di 4 posti letto, in media, i prezzi per settimana si aggirano sui 600 € a luglio, 700-800 € ad agosto e 600-700 € a settembre.