Il singolo: “L’Itaglia (Aida s’è persa)

«Il nostro Paese, perennemente in bilico tra meraviglia ed ingiustizia, luce ed ombra, odio e rinascita, da sempre diviso in due, ecco perché “L’Itaglia”: in cui Pasolini e Berlinguer sono al fianco di Emanuela Orlandi, Fabrizio Ceruso, Alda Merini, e tanti altri personaggi; un paese illuminato e dilaniato, sempre a metà tra la sua bellezza ed i suoi demoni, la sua forza e le sue paure, in cui, con un riferimento a Rino Gaetano, “Aida s’è persa”, non cambia mai ma spera sempre, e cerca ancora Pertini…» commenta il cantautore romano.

Il videoclip

Il video diretto da Claudio Piccolotto è stato girato a Roma, nel centro storico, dove si trova ancora affissa su un muro, riprodotta in forma di street art, l’opera dell’artista francese Ernest Pignon-Ernest, che raffigura in un poster la Pietà incarnata da Pasolini che sorregge se stesso e nel quartiere dell’E.U.R.

La clip iniziale e finale sono state invece girate presso il monumento dedicato a Pasolini all’Idroscalo di Fiumicino (Roma) e sul “Sentiero Pasolini”, un percorso ciclopedonale che costeggia il fiume Tevere nella campagna da Ostia antica fino alla porte di Roma.

«Una delicata e ironica confessione d’amore al proprio Paese, fatta di musica e inquadrature scelte ed essenziali. Omaggio a un'”Itaglia” imperfetta e metafisicamente ideale, nei propri paesaggi e nella grandezza dei propri eroi positivi. Una dolente mater pietatis, la cui bellezza non è offuscata dal tempo o dal mascara che cola» afferma il regista.

“L’Itaglia (Aida s’è persa)” – Video credits:

Regia – Claudio Piccolotto.

D.O.P./Operatore – Matteo Bolzan.

Con l’amichevole partecipazione di Vania della Bidia e Roberto Fazioli.

e M.U.A. – Barbara Ninetti.

Logistica – Gianna Loffredo.

– Micromovie (www.micromovie.net). Editing

Prodotto da Micromovie per Eea Publishing.

Mauto: note biografiche

Nato a Roma nel 1975, Gianfranco Mauto ha scoperto la musica d’improvviso in una stanza della scuola media e ha cominciato a scrivere le prime canzoni.

Pianista, fisarmonicista e autore, ha ottenuto vari premi e riconoscimenti (Poggio Bustone, Pigro, MEI, Donida, Biella Festival) e nel 2014 è stato tra i finalisti del Talent GenovaXVoi oltre a esibirsi sul Palco Smeraldo di Eataly a Milano.

Nel 1999 è stato tra i fondatori di CiaoRino, il primo tributo a Rino Gaetano, e ha suonato e collabora tuttora con artisti italiani e stranieri (Il Volo, Tomy Renis, Kacey Musgraves, Kevin Costner, Il Volo, Amedeo Minghi, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Simone Cristicchi).

Nel 2012 ha pubblicato il primo album “Cosa Cambia”, il cui tour è durato quasi quattro anni e lo ha visto esibirsi in numerosi concerti in tutta Italia.

Nel 2018 è uscita la sua prima raccolta di poesie – “E tutto si riveste di nuovo” – per l’editore Terre Sommerse (Roma).

Il 1° maggio 2020 è uscito il brano “La tua rivoluzione”, adattamento in italiano del famoso brano “Talkin ’bout a revolution” di Tracy Chapman che sarà contenuto nel nuovo doppio lavoro discografico “Il Tempo Migliore” (versione studio e acustica) in uscita a settembre 2020, anticipato dal singolo “L’Itaglia (Aida s’è persa)” in uscita il 21 luglio.

