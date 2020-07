La Costiera Amalfitana riapre con la cultura e a699 anni dalla morte di Dante Alighieri, la Divina rende omaggio al Sommo Poeta.

Nel “Paradiso” di Praiano, come location una delle più belle e panoramiche terrazze della Costiera, Venerdì 17 Luglio, alle ore 20 “Dante 699 – l’Inferno Illustrato” presentazione del libro di Giuseppe Fanfani.

“L’Inferno di Dante nel Paradiso della Costiera Amalfitana. Lo scenario davvero unico sarà la bellissima piazza panoramica di Praiano, una vera e grande terrazza che guarda al mare della Divina Costiera.

“Dante 699 – l’Inferno Illustrato” di Giuseppe Fanfani, avvocato, nipote di Amintore Fanfani che è stato tre volte Presidente del Senato e ben 6 Presidente del Governo e figlio di Ameglio fratello minore del Presidente.

Dunque a 699 anni dalla morte di Dante, la Costiera Amalfitana rende omaggio al Sommo Poeta, Padre della lingua Italiana con la presentazione del libro “Dante 699 – L’Inferno Illustrato” nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza Covid, Venerdì 17 Luglio alle ore 20 in Piazza di San Gennaro a Praiano con saluti istituzionali del Presidente del Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero di Confindustria Salerno, Giovanni Puopolo, del Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana, Andrea Ferraioli, di Gerardo Capozza, Segretario Generale dell’ACI e Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri per il SUD, di Andrea Ferraioli, Presidente del Consorzio “Vini Salernitani” cantine “Marisa Cuomo” e di Carmine Esposito di Mare Vivo Campania, sarà presente l’autore.

L’evento è patrocinato dal Comune di Praiano e dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. La Costiera Amalfitana punta sugli eventi culturali, ne sono testimonianza i molteplici eventi come ad esempio il Festival della Letteratura in programma in tutta la Costiera fino a fine anno. A Minori, invece, Domenica 19 Luglio, alle ore 21, in Piazza Cantilena, Gigi Marzullo intervisterà Bruno Vespa.