Il giovanissimo ragusano Diego Bellina approda in serie B con il Pescara Calcio

Diego Bellina classe 2006 è ufficialmente un Calciatore del Pescara calcio 1936, squadra militante nel campionato di serie B.

L’esterno Ragusano nato, cresciuto e formato nella GAMESPORT Ragusa è stato seguito da tante società professionistiche, alla fine la scelta è ricaduta sulla squadra abruzzese, da sempre tra le migliori realtà giovanili d’Italia.

Verratti, Immobile, Insigne, La Padula, sono alcuni tra i giocatori usciti dalla società bianco/azzurra. L’operazione è stata conclusa da Giuseppe Geria Manager del Pescara ex di Juve, Bari e Reggina. Per la società Ragusa un meritato riconoscimento al lavoro svolto in questi anni, mettendo in primo piano i ragazzi al centro del progetto educativo. A

A Diego Bellina i migliori Auguri per questa nuova ed entusiasmante avventura da parte dell’Accademia delle Prefi.

Lo Sport giovanile a livello regionale dà segnali di vivacità, con atleti come Marco Schembri, Salvatore Occhipinti e Angelo Schembri già segnalati dall’Accademia come atleti emergenti, sono la comprova del momento propizio per migliorare le infrastrutture sportive ed organizzative.

L’Accademia delle Prefi, da sempre promuove le eccellenze e i talenti della propria territorialità e garantisce visibilità e considerazione a persone o attività emergenti.

Salvo Battaglia