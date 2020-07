Frena in Sardegna il mercato immobiliare

Abitare Co.: nel I trim. 2020 frena il mercato immobiliare in Sardegna, con un calo delle compravendite del -17,3%. Cagliari prima per compravendite, a Nuoro la maggiore flessione (-30,3%).

Secondo l’elaborazione del Centro Studi di Abitare Co. Abitare Co. –società di intermediazione immobiliare focalizzata sulle nuove residenze–, sui dati forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, le compravendite di abitazioni nella regione sono calate rispetto allo stesso trimestre del 2019 del -17,3%(la media nazionale è del -15,5%),con 2.739transazioni. La Sardegna si posiziona tra le regioni all’11° postoin Italia per numerosità e al 5° posto per calo percentuale più marcato.

A livello territoriale, nel I trim. 2020 si registra una flessione delle compravendite in tutte le province, con i valori più marcati a Nuoro(-30,3% sul I trim. 2019) e Cagliari (-16,3%). Seguono Sassari(-15,0%)e Oristano (-12,2%).

Le province che hanno registrato il maggior numero di compravendite sono state, nell’ordine, Cagliari (1.232), Sassari(1.045), Nuoro(285) e Oristano (177).

E sul fronte dei prezzi? Tra le città capoluogo di provincia, Cagliari è la più cara, con prezzi che si attestano a €2.130 al mq, seguita da Oristano con €1.350, Sassari con €1.280 e Nuoro con €1.190.

SARDEGNA Provincia N° Compravendite 1°T 2020 Var.% Compravendite 1T2020/1T2019 Cagliari 1.232 -16,3% Sassari 1.045 -15,0% Nuoro 285 -30,3% Oristano 177 -12,2% Totale Regione 2.739 -17,3% Centro Studi AbitareCo

Fonte: Elaborazione Centro Studi Abitare Co. su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate

SARDEGNA Città (solo capoluogo) Prezzo medio di vendita (€ a mq) Var.% Prezzi 1T2020/1T2019 Cagliari 2.130 2,9 Oristano 1.350 0,6 Sassari 1.280 0,2 Nuoro 1.190 1,7 Centro Studi AbitareCo

Regione N° Compravendite 1°T 2020 Var.% Compravendite 1T2020/1T2019 Lombardia 24.455 -16,5% Lazio 12.397 -15,3% Veneto 10.835 -15,3% Piemonte 10.642 -11,7% Emilia-Romagna 10.571 -12,6% Toscana 8.176 -12,2% Sicilia 7.446 -15,4% Puglia 7.041 -13,1% Campania 6.999 -20,5% Liguria 4.264 -18,6% Sardegna 2.739 -17,3% Marche 2.589 -16,7% Calabria 2.238 -12,3% Abruzzo 2.143 -14,8% Friuli- Venezia Giulia 1.664 -14,6% Umbria 1.505 -14,7% Basilicata 604 -24,1% Molise 428 -7,4% Valle d’Aosta 313 -37,0% Trentino – Alto Adige n.d. n.d. ITALIA 117.049 -15,50% Centro StudiAbitareCo

Fonte: Elaborazione Centro Studi Abitare Co. su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate

Azienda

Abitare Co. nasce nel 1997 dall’esperienza quarantennale maturata nell’ambito immobiliare dai tre soci fondatori. Dopo oltre 20 anni di attività nell’ambito delle vendite immobiliari, con una particolare attenzione all’edilizia residenziale e di nuova costruzione, Abitare Co. è presente in Lombardia capillarmente con 15 uffici e, ad oggi, gestisce la vendita di soluzioni abitative di oltre 50 cantieri sul territorio milanese, di cui 10 dislocati nell’Hinterland. Abitare Co. si distingue da sempre per l’alta professionalità dei suoi 40 professionisti e per la velocità del processo di vendita.

Professionalità, competenza, affidabilità e puntualità sono i principi su cui Abitare Co basa la sua attività e il servizio offerto, ottenendo in cambio la fiducia e la credibilità dei suoi interlocutori. Grazie ad un lavoro di raccolta costante di dati, attraverso ricerche di mercato mirate, Abitare Co. è in grado di garantire ai propri clienti servizi personalizzati.Per maggiori informazioni: www.abitareco.it