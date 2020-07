“Eventi musicali 2020” a Cabras

L’estate a Cabras con “Eventi musicali 2020” è all’insegna della musica e dell’intrattenimento culturale. L’Amministrazione Abis sceglie anche quest’anno di animare luglio e agosto con eventi musicali e non solo.

L’animazione estiva seguirà i tre grandi filoni di Dromos, “I giganti di Cabras – I talenti di Cabras in concerto” e “Cover band”.

“Cover band”

Giovedì 16 luglio prende il via la fase eliminatoria della seconda edizione del concorso musicale cover band, in cui giovani musicisti si sfideranno a suon di musica.

Le performance, di 45 minuti ciascuna, avranno luogo nelle piazze di Cabras Eleonora, Principe di Piemonte, Vittorio Emanuele e Azuni. Nella stessa serata il pubblico avrà modo di seguire più spettacoli e in più location, per uno spettacolo itinerante e variegato che animerà il centro storico del paesino lagunare. I successivi appuntamenti sono fissati per il 23 e il 30 di luglio.

Il 16 luglio dunque gli appuntamenti saranno alle 21:30 in piazza Eleonora, alle 22:30 in piazza Azuni e alle 23:30 in piazza Vittorio Emanuele.

A conclusione di ogni serata una giuria di esperti decreterà un vincitore. I tre finalisti si esibiranno il 6 agosto e tra loro verrà scelto il vincitore, che si aggiudicherà un premio in denaro.

“I giganti di Cabras – I talenti di Cabras in concerto”

Gli eventi dell’estate 2020 naturalmente non si fermano qui.

Si prosegue quindi con un secondo filone di eventi: “I giganti di Cabras – I talenti di Cabras in concerto”. Otto eventi musicali, che in parte “abbiamo impreziosito con la presentazioni di importanti libri di scrittori sardi” dichiara l’assessore alla programmazione della cultura, spettacoli, sport e turismo Carlo Trincas. Nella rassegna musicale sono inserite anche la presentazione dei libri di Claudia Sarritzu, Matteo Porru, Vindice Lecis e Davide Piras.

Il primo appuntamento con la combinazione musica e letteratura è per sabato 18 luglio alle 21:30 in piazza Eleonora con “Parole avanti” di Claudia Sarritzu. L’autrice cagliaritana affronta il tema mai risolto delle differenze di genere, prendendo le mosse dal linguaggio. L’analisi delle parole di uso quotidiano e i loro stereotipi si snodano nelle pagine nel testo per giungere alla proposizione di una rivoluzione condivisa e pacifica del pensiero. Dialoga con l’autrice Cristina Muntoni, scrittrice e docente di sacralità femminile.

I successivi appuntamenti di “I giganti di Cabras – I talenti di Cabras in concerto”

A seguire, intorno alle 22, il concerto del Taja Quartet, composto da Thomas Sanna (pianoforte), Antonio Farris (contrabbasso), Giuseppe Joe Murgia (sassofono) e Alessandro Garau (batteria).

“I giganti di Cabras – I talenti di Cabras in concerto” proseguirà il 25 luglio, con la presentazione del libro “Madre ombra” di Matteo Porru, alle 21 in piazza Principe di Piemonte. Seguirà alle 22 la performance musicale del duo acustico rock Mino Mereu e Alessio Lisci.

Il 1 agosto un doppio appuntamento con la musica: alle ore 21:30 il concerto “Mi chiamo Luca” con Gianluca Canu, Irene Loche, Francesca Loche e Roberto Loche.

Gli appuntamenti di agosto de “I giganti di Cabras – I talenti di Cabras in concerto”

“I giganti di Cabras – I talenti di Cabras in concerto” proseguirà ad agosto:

il 13 agosto alle ore 22 in piazza Azuni concerto voce e piano Overjoyed live con Mirella Lutzu e Antonello Langiu;

il 16 agosto alle 22 in piazza Vittorio Emanuele Nicola Piredda dirige “Globe music vocal ensemble” in Universo Disney;

il 21 agosto alle 21 in piazza Eleonora la presentazione letteraria del libro “Il cacciatore di Corsari” di Vindice Lecis e a seguire un concerto classico piano e voce di Giuliana Porcu, Francesca Sechi, Manuela Pinna e Fabio Moi;

il 23 agosto alle 21 conclude il ciclo delle presentazioni letterarie “Rombo di tuono”di Davide Piras e a seguire, intorno alle 22, il concerto duo launeddas e chitarra di Stefano Pinna e Ignazio Cadeddu;

conclude la rassegna l’appuntamento del 28 agosto alle ore 22 in piazza Eleonora con il concerto piano e chitarra Rach duo di Andrea Cutri e Fabio Moi.

Direttore artistico Andrea Cutri

Direttore delle due rassegne “I giganti di Cabras – I talenti di Cabras in concerto” e “Cover band” è il noto artista Andrea Cutri, presidente dell’associazione Sinis Wave. L’associazione si è aggiudicata il bando pubblico per la concessione di contributi condizionati al supporto alla realizzazione del programma “Eventi musicali 2020”.

Immancabile è l’appuntamento con “Dromos festival”. Quest’anno inizialmente il leitmotiv del grande festival sardo era “tentazioni”. “Dopo il coronavirus – dichiara Salvatore Corona – è diventato tentazioni a distanza”. La serie di fitti eventi di “Dromos festival” si svolgerà tra San Giovanni e Piazza Stagno e avrà inizio il 7 agosto per concludersi il 22.

In accordo con l’organizzazione di Dromos il programma completo verrà diffuso a partire dal 15 luglio.

Le dichiarazioni del Sindaco Andrea Abis

“Abbiamo affrontato e superato la difficoltà di organizzare in sicurezza le manifestazioni– dichiara il Sindaco Andrea Abis –. “Abbiamo ampliato l’offerta e approfondito il percorso iniziato l’anno scorso, grazie all’impegno dell’assessore Carlo Trincas e dei consiglieri di maggioranza delegati, che hanno collaborato con lui. Quest’anno, come novità assoluta, abbiamo scelto di abbinare musica e presentazioni letterarie. Abbiamo lavorato per animare le piazze del nostro paese e intrattenere i turisti, assumendo comunque le regole della sicurezza anticovid. Sarà anche per tutti noi un’occasione di vivere Cabras, dopo i mesi di lockdown, come un piacevole salotto serale, in cui poter ascoltare in serenità della buona musica e seguire eventi culturali”.

Per maggiori informazioni, consulta il sito istituzionale del Comune di Cabras, al seguente link

Sardegnareporter.it ha pubblicato altre notizie del Comune di Cabras, che è possibile consultare al seguente link.