Donazione sangue, la direzione dell’Aou risponde all’appello

Donazione sangue. Il direttore del Centro trasfusionale Pietro Manca: «Venite a donare». Il commissario Antonio Spano: «Facciamoci interpreti di questa difficoltà e doniamo».

Si rinnova anche oggi l’appello del Centro trasfusionale dell’Aou di Sassari alle donazioni di sangue.

Nella struttura di via Monte Grappa, infatti, resta sempre alto il livello di guardia, a causa della carenza di sangue.

Questa mattina, anche il commissario dell’Aou di Sassari, Antonio Spano, e il direttore amministrativo, Rosa Bellu, hanno risposto all’appello e hanno donato il sangue.

«L’estate resta sempre un periodo critico – ha detto il direttore del Centro trasfusionale Pietro Manca – quest’anno però il periodo Covid prima e la ripresa degli interventi chirurgici adesso hanno messo in crisi il sistema.

Per questo invitiamo i cittadini in buona salute, tra i 18 e i 70 anni, a donare qui da noi o nelle strutture dei volontari dell’Avis».

«La carenza di sangue è un problema che interessa la salute di moltissime persone.

Come Direzione abbiamo deciso di farci interpreti di questa difficoltà quindi sostenere e sensibilizzare cittadini e istituzioni alla donazione.

Abbiamo così voluto dare il nostro contributo e chiediamo a tutti quelli che possono di venire a donare», ha detto il commissario.

Donare il sangue rappresenta anche un momento per fare un controllo e un monitoraggio del proprio stato di salute.

A ogni donazione e, qualora necessario, anche nell’intervallo fra le donazioni, vengono effettuati una serie di esami che consentono di valutare le condizioni di salute del donatore.

Per assicurare le giuste distanze in sala d’attesa e in sala donazioni, il Centro invita i donatori a prenotare il giorno e l’ora della donazione.

Per le prenotazioni i donatori potranno chiamare, dalle 8 alle 14, i numeri 079.20.61.462 oppure 079.20.61.496. Dalle 15 alle 19 possono telefonare allo 079.20.61.625.

Per donare nella sede dell’Avis comunale è possibile chiamare lo 079,25,25,77 dalle 8 alle 14 e al numero di cellulare 370.14.34.967.

Per l’Avis provinciale, infine, è possibile consultare il sito www.avisprovincialedisassari.it per conoscere contatti e orari delle donazioni.