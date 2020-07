Dl Rilancio. Passa proposta Lapia(M5S) su pensioni invalidità

Lapia(M5S).“Con il Dl Rilancio raddoppiamo le pensioni di invalidità, che passano a 516 euro al mese. Un risultato atteso anche dai circa 135 mila beneficiari sardi”.

Così la deputata sarda del M5S, Mara Lapia, prima firmataria in Commissione Affari sociali della Camera di un emendamento sull’innalzamento delle pensioni.

“Sono veramente felice dell’approvazione del provvedimento – commenta – dopo diversi anni di assoluto immobilismo, abbiamo dimostrato che, se c’è la volontà politica, è possibile cambiare le cose in meglio.

Con un lavoro trasversale è stato possibile approvare l’aumento sollecitato da tantissime persone anche in Sardegna”.

Il MoVimento 5 Stelle, rilancia Lapia, è sempre stato vicino a chi è in difficoltà e continueremo a legiferare per dare una mano concreta a chi in questi anni si è sentito troppo spesso abbandonato dalla politica.