Disoccupazione. Paolo Capone, Leader UGL: “Subito liquidità alle imprese e taglio del costo del lavoro per far fronte a emergenza sociale”

Disoccupazione. Paolo Capone :”Dal periodo pre Covid, ovvero da febbraio 2020, i posti di lavoro persi sono oltre 600 mila, di pari passo il numero degli inattivi fa segnare un +700 mila unità.

Secondo le stime dell’Istat a giugno 2020 il tasso di disoccupazione risale al 8,8% mentre fra i giovani raggiunge il 27%.

Appare chiaro che la situazione è preoccupante. In tal senso, è necessario erogare liquidità a fondo perduto alle piccole e medie imprese per evitare un vero e proprio tracollo economico e per riattivare la domanda di lavoro.

La defiscalizzazione generalizzata del costo del lavoro appare una misura irrinunciabile allo stato attuale.

Non è pensabile inoltre attendere il prossimo anno per l’avvio degli investimenti, occorre agire subito prima che sia troppo tardi.

Per passare dai proclami ai fatti, tuttavia, è necessaria la volontà politica.

Mi auguro che il Governo non rimanga insensibile alle istanze di imprese e lavoratori.

L’UGL è pronta a confrontarsi con l’esecutivo per discutere delle reali priorità per il rilancio del Paese.”

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito ai dati Istat sul tasso di disoccupazione a giugno 2020.