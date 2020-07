Difesa-Decimannu, Deidda (FDI): benvenuto al Colonnello De Luca. Un ringraziamento speciale al Colonnello De Angeli

“Oggi, mi è sembrato doveroso portare un saluto e un benvenuto – in terra Sarda – al nuovo Comandante della base dell’Aeronautica militare di Decimomannu, il Colonello De Luca, che prende il posto del Colonnello De Angelis a cui va il nostro ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione Difesa.

Difesa-Decimannu

“La base di Decimomannu presto vedrà un nuovo positivo sviluppo grazie alla Scuola Piloti, recentemente confermata del Sottosegretario della Difesa Calvisi, a dimostrazione del fatto su come si possa lavorare insieme per obiettivi che porteranno indotto e sviluppo per tutto il territorio”, prosegue Deidda.

Difesa-Decimannu, Deidda: “Le Forze Armate sono un patrimonio di tutti i cittadini e il loro lavoro – con le giuste e doverose attenzioni – porta sostegno a tutte le altre Istituzioni oltre ad essere un elemento imprescindibile per la nostra Difesa nazionale”.