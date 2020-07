Calvisi: Fondo Europeo per la Difesa strumento fondamentale per sostenere l’industria della Difesa

“Il Ministero della Difesa segue con attenzione gli sviluppi circa l’evoluzione del negoziato per la definizione del Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione Europea per il periodo 2021 -2027. In tale contesto chiediamo conferma del volume finanziario di risorse a disposizione del Fondo Europeo per la Difesa e della mobilità militare nell’ambito dello strumento Connecting Europe Facility” – dichiara il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi nel corso del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei presieduto dal Premier Giuseppe Conte al quale hanno partecipato i Ministri o loro delegati.

“Desidero sottolineare l’importanza del Fondo Europeo per la Difesa che ha l’obiettivo di sostenere la competitività e l’innovazione dell’industria della Difesa finanziando progetti collaborativi a livello europeo e che, quindi, potrà svolgere una funzione decisiva anche a favore della ripresa occupazionale post-crisi pandemica.

Inoltre, come dimostrato dall’emergenza COVID, in futuro le politiche per la sanità saranno sempre più interconnesse con quelle per la sicurezza e la difesa. L’auspicio è che nell’ambito del futuro programma europeo per la sanità possano svilupparsi le efficaci sinergie tra sanità civile e sanità militare che la recente emergenza sanitaria nazionale ha avuto modo di mettere in evidenza” – ha concluso Calvisi.