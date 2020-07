“Better than wine” di STEMIN – Vino e amore, i piaceri della vita, nel secondo singolo pre-release dell’artista internazionale

On air dal 28 luglio Better than wine, il nuovo singolo e videoclip di Stemin, secondo singolo pre-release, che anticipa l’uscita del nuovo album #TellYourHeart prevista per il 28 agosto prossimo. Come nel video precedente, anche qui il filo conduttore è il cambiamento e la ricerca di noi stessi.

Il video descrive quindi una sorta di combattimento interno, tra la nostra personalità stanziale, che non vuole abbandonare la sua confort zone, perché intimorita dal cambiamento e dall’altra il nostro io, che aspira ad uno stravolgimento migliorativo. Nel videoclip le due personalità in contrapposizione sono rappresentate, da una parte, da uno STEMIN impeccabile, nelle vesti di un perfetto manager di un ristorante, e dall’altra da uno STEMIN istrionico, nelle vesti di un’artista che da libero sfogo alla sua massima creatività ed espressività artistica.

Il titolo “Better Than Wine”, ovvero “meglio del vino” fa riferimento a due dei piaceri più grandi della vita, almeno per l’artista: il vino e l’amore. Il testo del brano parla della ricerca di una persona, di un modello di vita, la ricerca di noi stessi, senza limitazioni. Il limite è raffigurato dal vino: rappresenta un piacere momentaneo, effimero, un palliativo, un placebo alle mancanze, un distorsore della realtà delle cose e delle persone, ma soprattutto dei sentimenti, un qualcosa di assolutamente labile e non duraturo, mentre l’amore rappresenta la soluzione al problema.

Diventa quindi cruciale il concetto dell’amore come elemento di liberazione. L’amore è ciò che ci aiuta a superare i nostri limiti. Sia l’amore che il vino hanno parecchi elementi in comune: entrambi possono provocare piacere, dolore, gioia, disperazione; possono evocare emozioni contrastanti; entrambi possono avere un retrogusto, e in fondo in fondo, sono entrambi presenti nella nostra vita.

Un singolo e un video che hanno un ritmo più marcatamente pop, rispetto al precedente, con dei frame molto dance, dove l’influenza RnB è molto più accentuata, in un mix tra il pop inglese e il soul e l’RnB tipicamente statunitense, per un sound unico, che solo STEMIN riesce a creare. Anche questa volta in videoclip è integralmente girato nei Paesi Bassi.

Il video di Better than wine è disponibile su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=skjT1T7I2pM

Queste le Official pages di STEMIN:

Official website: https://steminofficial.com/

Facebook: https://www.facebook.com/steminofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/steminofficial/

Twitter: https://twitter.com/steminofficial

BREVE BIOGRAFIA:

Musicista, cantante, compositore e polistrumentista, STEMIN nasce in Svizzera da padre svizzero e madre tedesca ma cresce in Italia dove si forma anche artisticamente. Una famiglia molto cattolica e fin troppo conservatrice. Studia musica jazz al Saint Louis College di Roma specializzandosi in canto, pianoforte e composizione.

Da sempre impegnato con il song-writing sospeso tra l’RnB, il soul e il pop, al momento è alle prese con la promozione del suo secondo album di debutto chiamato “#tellyourheart”, di cui è già uscito il primo singolo e videoclip pre-release “CLOSER” in data 18 giugno scorso

Influenzato dal jazz, dal soul e dalla musica classica, debutta nel 2017 con il suo primo disco intitolato “Love Through My Eyes.” Riscontra un notevole successo sia in Italia che a livello internazionale, esibendosi anche all’Auditorium Parco della Musica di Roma e al Ravello Festival in Campania. Conta al suo attivo due tournée internazionali in diverse città europee e asiatiche, tra cui Germania, Svizzera, Inghilterra, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Austria, Belgio e Georgia.

Di particolare rilievo le sue esibizioni presso la Gran Concert Hall di Tbilisi in Georgia, al Prachtwerk di Berlino e al Musiclab di Brno in Repubblica Ceca.

Photo Credits: Samantha Pellarini