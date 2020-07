Aree dog friendly beach sul litorale di Cabras

Grazie alle aree dog friendly beach, anche a Cabras i cani potranno accedere e sostare in appositi tratti di spiaggia libera, sotto la sorveglianza del padrone. Lo ha stabilito l’ordinanza sindacale dell’8 luglio 2020. Le aree saranno fruibili dall’alba al tramonto dal giorno 8 luglio al 30 settembre.

Dove saranno le aree dedicate agli amici a 4 zampe.

A San Giovanni di Sinis, Maimoni e Su portu ‘e s’uedda quindi ci saranno delle aree dedicate agli amici a 4 zampe. Tutte con superficie fra i 1500 e 1700 metri quadrati e lunghe fra i 60 e gli 80 metri.

In linea con le costanti campagne di sensibilizzazione per favorire l’accesso di animali da compagnia all’interno delle strutture ricettive del Ministero del Turismo “Welcome turisti a 4 zampe”, l’Amministrazione comunale pensa a un’offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito e all’individuazione di tratti di spiaggia dedicati alle aree “Animal Friendly“.

Le regole.

L’Area marina protetta del Sinis ha allestito le aree e sta posizionando i cartelli che delimitano gli spazi dedicati. Vi potranno accedere esclusivamente cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina, con regolare documentazione sanitaria per la profilassi vaccinale periodica. Gli animali non devono avere pulci, zecche e altri parassiti. Inoltre dovranno essere muniti di targhetta identificativa, contenente i dati del proprietario.

I proprietari e i detentori dei cani devono essere maggiorenni. Qualora venga richiesto dagli organi di vigilanza, sono tenuti al controllo costante degli animali. I proprietari e i detentori devono avere apposito guinzaglio lungo non più di un metro e mezzo e di museruola, da utilizzare in caso di necessità o di richiesta da parte delle forze dell’ordine, sanitarie e di soggetti incaricati dal Comune. Non è consentito lasciare incustoditi o consentire che danneggino cose o ledano persone, salvo risponderne civilmente e penalmente, sia nell’area dedicata che fuori, sotto l’ombrellone. Possono stare soltanto nell’area autorizzata.

Ogni due ore i proprietari devono portare il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica. È necessaria la rimozione delle deiezioni dalla spiaggia e qualora siano liquide la loro dispersione mediane lavaggio abbondante con acqua di mare. Il Comune di Cabras pulirà e risanerà periodicamente il tratto di arenile coinvolto.

Il benessere degli animali.

I proprietari e i detentori sono responsabili del loro benessere e, in considerazione dell’assenza di ombreggio, sono tenuti a creare zone d’ombra per l’animale e ad abbeverarlo.

Gli animali potranno fare il bagno nel tratto di mare di fronte all’area dog friendly, sotto la stretta sorveglianza dei proprietari e i detentori.

“Ben tre aree del nostro litorale dedicate agli amici a 4 zampe – dichiara il Sindaco Andrea Abis -. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e dell’impegno di tutti”.

Per maggiori informazioni, consulta il sito istituzionale del Comune di Cabras, al seguente link

Sardegnareporter.it ha pubblicato altre notizie del Comune di Cabras, che è possibile consultare al seguente link.