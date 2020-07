Al via il progetto Podcast  #IAGOVES2020

Un itinerario sonoro in dieci puntate che proporrà autorevoli e diversificati punti di vista sul tema dell’Intelligenza Artificiale in rapporto all’Uomo. È il progetto Podcast #IAGOVES2020 realizzato dalla Redazione del sito www.intelligenzartificiale.unisal.it e da oggi disponibile su otto piattaforme.

Il percorso partirà dalla varietà degli apporti presentati per consentire un approccio multidisciplinare al tema, ma l’intento è quello di arrivare a ricomporre i contributi, come tanti tasselli di un variegato mosaico, per una rappresentazione il più possibile organica di una visione Umanistica della tecnologia e del suo uso. La tecnologia e la scienza stanno infatti trasformando la vita dell’uomo in maniera rapidissima e altrettanto profonda. L’obiettivo dei podcast è quello di fare luce su almeno tre ambiti, governance, educazione e società, gli stessi sui quali si concentrerà il Convegno del 25 e 26 settembre, improntato ad un approccio etico alla Intelligenza Artificiale.

Le puntate del podcast – formula tornata molto in auge ultimamente, in un’epoca che pareva definitivamente segnata dall’uso del video – riportano inedite interviste a qualificati studiosi di diverse discipline, giornalisti, addetti ai lavori. Si partirà – dopo un breve trailer descrittivo del progetto e fruibile a questo link – dal racconto dei cambiamenti dell’ecosistema urbano in relazione allo sviluppo e all’uso delle tecnologie a cura della Prof. Elena Battaglini, Professoressa di sociologia ambiente e territorio all’Università Roma Tre, Ricercatrice Senior Fondazione di Vittorio e Direttore Laboratorio Selezione e Contrattazione Tecnologie Sociali, dal titolo “Città e Intelligenza Artificiale”, già online sulla piattaforma Anchor a questo link.

Il podcast è fruibile da web all’indirizzo https://anchor.fm/iagoves2020 e tramite app su diverse piattaforme: Spotify, Breaker, Castbox, Google Podcast, Pocket Casts, RadioPublic, iTunes.

Anche il mondo dell’organizzazione del lavoro, del giornalismo, della ricerca sarà coinvolto nei podcast, che proseguiranno con Raffaele Barberio (Direttore di Key4biz e Presidente Privacy Italia), Luca Solari (professore ordinario di Organizzazione aziendale presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano e Coordinatore del corso di laurea magistrale in Management of Human Resources and Labour Studies), e molti altri. Podcast aperti anche ai contributi degli interessati che vogliano richiedere di parteciparvi.

Il podcast #IAGOVES2020 è alimentato dalle interviste realizzate da Gianluigi Marsibilio con il supporto della Redazione del sito, che accoglie alcuni studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università Pontifica Salesiana coordinati da Sr. Maria Grazia Tripi: oltre a Gianluigi Marsibilio, Maria Chiara Lorenzelli, Sara Gugliersi e Mariaelena Iacovone. Tutti coinvolti nel progetto di studio e ricerca su questo affascinante ambito dell’innovazione tecnologica, che da saga fantascientifica è diventato, e molto velocemente, realtà scientifica. L’intento del Convegno e di tutte le iniziative che lo precedono è quello di lasciare accesa la luce su un timone saldamente umano della navigazione attraverso questi temi.