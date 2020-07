Agricoltura. Cadeddu(M5S). Con legge semplificazione settore abbattiamo burocrazia e diamo sostegno a imprese

Agricoltura. Cadeddu(M5S) “La semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura sono fondamentali per migliorare e supportare tutti gli attori della nostra filiera agricola.

Questa proposta di legge, approdata oggi in Alula a Montecitorio, prevede specifiche misure di sostegno al settore agricolo,

come per esempio l’estensione delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti a tutti i soggetti iscritti negli elenchi comunali, come (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari).

Si prevede anche l’estensione delle agevolazioni IMU al coniuge e ai parenti entro il terzo grado, ai quali è stato concesso il terreno in godimento e siano già in possesso della qualifica di IAP o di CD ed iscritti alla previdenza agricola”.

Lo dichiara il deputato del MoVimento 5 Stelle e relatore del provvedimento Luciano Cadeddu.

“Si prevede anche il sostegno ai nostri giovani agricoltori, con l’erogazione di mutui agevolati a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti di età inferiore a quarant’anni per l’acquisto di macchine agricole.

Sono molte le misure necessarie previste in questo testo normativo, che è frutto di una larga condivisione con tutte le forze politiche.

Per questo non possiamo che esprimere soddisfazione per il lavoro fatto, a sostegno delle imprese che fanno parte del comparto dell’agroalimentare”, conclude.