Buona la seconda per Walter Zenga che conquista la sua prima vittoria sulla panchina del Cagliari. Una partita risolta nei minuti di recupero dal gol di Simeone su assist di Joao Pedro.

Il mister, intervistato da Sky Sport, ha commentato la sconfitta contro il Verona e qual è stata la chiave per riportare alla vittoria una squadra che non conquistava i tre punti da 12 partite.

“Prima della partita ho detto ai ragazzi che la trasferta di Verona faceva parte del vecchio campionato: oggi iniziamo un campionato nuovo e penso che oggi abbiamo fatto una prova differente rispetto a quella di tre giorni fa.”

Questa sera in porta non c’era Cragno, bensì Robin Olsen. Una scelta che ha spiazzato in molti, ma Zenga la commenta così.

“Lui e Cragno sono due portieri di grande qualità e talento e che ti garantiscono un rendimento enorme; avevo parlato prima della trasferta di Verona con loro e gli ho detto che li avrei alternati. L’importante è fare una scelta per il bene del club”.

Un Cagliari che sicuramente in questa ripresa del campionato è orfana dei suoi talenti, in primis Nainggolan.

“Abbiamo iniziato la partita di Verona con Ceppitelli, Cragno e Pereiro che hanno giocato pochissimo, senza Joao Pedro, Oliva, Nainggolan e Daniele Ragatzu che nessuno nomina. Nella seconda partita che abbiamo fatto alla Sardegna Arena abbiamo provato Birsa davanti alla difesa e Oliva interno, sono situazioni che abbiamo provato soprattutto per quando arriva fine partita e le squadre sono più lunghe. Rivedremo Valter in quella posizione.”

Quest’oggi è arrivato anche l’esordio di Carboni, difensore sardo del 2001, a pochi minuti dal termine. Una scelta che vuole sottolineare la voglia del mister di puntare sui giovani.

“Il mio compito è di dare spazio a tutti: sono contento per Ragatzu che ha fatto bene e che Carboni abbia esordito. Fatica a motivare i miei? No assolutamente, concentrati sull’oggi e chi ha paura non gioca mai bene.”

Con ancora 33 punti da assegnare qual è l’obiettivo stagionale del Cagliari?

“Vorremmo rimanere nella parte alta, ma sappiamo che non è semplice: la nostra filosofia è semplice, rispetto per tutti e ce la giochiamo con tutti”, conclude così Walter Zenga.