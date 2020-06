La prima partita post pandemia alla Sardegna Arena ha un sapore dolcissimo per la squadra e per Walter Zenga. Arriva la vittoria per 4-2 contro il Torino, conquistando così la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Dopo diversi mesi il Cagliari vince e convince. Una partita che i rossoblù hanno sempre amministrato, seppur con alcuni momenti di difficoltà, ma alla fine sono arrivati i tre punti. Ai microfoni di Sky Sport il mister Walter Zenga prima di tutto racconta questo momento positivo della squadra.

“Sono andati un po’ tutti al di là delle aspettative. Hanno giocato un primo tempo scientifico. È un periodo difficile, nel quale ci vuole coraggio perché con un infortunio rischi di saltare tante partite.”

Tante sono le scelte audaci di Zenga nella formazione, tra cui il posto da titolare per Nainggolan, non al cento per cento della forma. Risultato? Ottima prestazione con gol per il belga.

“È un giocatore di categoria superiore, qua ha trovato la sua dimensione. Di personalità ne ho anche io, ma quando hai in campo giocatori come lui o Joao Pedro, il gioco lo organizzano loro. Io lo vedo molto dietro le punte. E oggi ha fatto una partita straordinaria”.

Il belga è in prestito secco dall’Inter, guidata da Antonio Conte che non vuole Nainggolan in squadra. Resta a Cagliari? Walter Zenga dice:

“Devo chiamare Zhang (ride, ndr). A parte gli scherzi, voglio pensare alle prossime partite perché qua sto davvero bene”.

Questa sera è arrivata anche la prima gara da titolare per Andrea Carboni, difensore sardo classe 2001. Una prestazione positiva per il giocatore di Tonara, infatti arrivano gli elogi anche del suo mister.

“Poi non voglio dire nulla, ma Carboni ha fatto una partita spettacolare”, ha così concluso Zenga.