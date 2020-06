Voli aerei in Sardegna: la situazione al 3 giugno

Nessun assalto da parte dei turisti: i passeggeri sono in gran parte sardi che tornano dalle proprie famiglie.

Da oggi riprendono ufficialmente i voli aerei in Sardegna, come disposto dall’ordinanza n. 27 del 2 giugno.

A riaprire sono stati gli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia, nei quali – dal 3 al 13 giugno – saranno garantiti i voli in continuità territoriale verso Roma e Milano e viceversa. Solo più avanti, il 13 giugno, saranno operativi gli altri voli nazionali. Si dovrà aspettare fino al 25 giugno, invece, per volare all’estero.

Voli aerei in Sardegna: la situazione attuale

La situazione negli aeroporti isolani appare tutto sommato tranquilla. Al “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas e al “Riviera del Corallo” di Alghero, sono atterrati soprattutto residenti che dovevano ricongiungersi alle famiglie, lavoratori e studenti.

Tra i passeggeri pochi turisti, atterrati all’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, diretti verso le seconde case. In ogni caso non c’è stata alcuna calca.

La registrazione obbligatoria partirà da domani

Benché sia prevista la registrazione obbligatoria per chiunque voglia entrare nell’Isola, stamattina i passeggeri avevano con sé solo i biglietti e i documenti d’identità, in quanto:

È ancora impossibile scaricare un modulo adeguato.

La registrazione obbligatoria, secondo le ultime disposizioni, sarà in vigore ufficialmente da domani. Ecco come funziona in breve!

Registrazione obbligatoria: cosa c’è da sapere

Chiunque voglia passare le vacanze in territorio sardo dovrà, obbligatoriamente e non più su base volontaria, registrarsi su regione.sardegna.it o attraverso l’app “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store e disponibile sia per Android sia per iPhone.

Come registrarsi?

Per farlo occorrerà compilare il modulo allegato a questo file, sotto la lettera A, e inviarlo per via telematica attraverso il sito o l’app di cui sopra.

La ricevuta dovrà essere consegnata insieme alla carta d’imbarco e a un documento d’identità valido. Qualora i passeggeri non avessero già provveduto a registrarsi, fino al 12 giugno, potranno compilare il modulo a bordo e consegnarlo al primo presidio medico in aeroporto o al porto. Per maggiori informazioni, basta un click qui!

Jessica Zanza