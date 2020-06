Valle Ferriere ricominciano escursioni Costiera

Valle Ferriere, Giordano: “Abbiamo con il Consorzio “Amalfi di qualità”, recuperato antichi sentieri. Li vedremo! La stampa potrà essere con noi”.

A Tramonti con il Consorzio Turistico Amalfi di Qualità recuperati antichi sentieri.

“Abbiamo ripristinato i vecchi sentieri e successivamente li abbiamo riportati in mappa, grazie anche alla collaborazione con il CLUB ALPINO ITALIANO, nonché il Comune di Tramonti – ha dichiarato Matteo Giordano, Guida Ambientale Escursionistica che opera in Costiera Amalfitana e Monti Lattari – e il Consorzio Turistico “Amalfi di Qualità”; ad oggi TRAMONTI conta il più alto numero di chilometri di sentieri della Costa D’ Amalfi. Abbiamo creato un primo sentiero medio/facile chiamato “Sentiero delle 13 chiese”, trek che dà la possibilità di scoprire l’autenticità dei 13 borghi che formano Tramonti, nonché apprezzare le eccellenze di questo territorio, dal punto di vista storico – ambientale ma anche eno-gastronomico.

Valle Ferriere. Un secondo itinerario è impostato sulla riscoperta dei tratti percorsi fino a pochi decenni fa dalle trasportatrici di limoni, “Le Formichelle”, volendo fare un tributo a queste donne meravigliose che di lavoro ne hanno fatto tanto, salendo e scendendo con le ceste piene di limoni tra i terrazzamenti della Costa d’ Amalfi. Il sentiero, infatti, inizia dalla parte bassa di Tramonti, ricca di giardini di Limoni e termina sul “Sentiero dei Limoni”. Il fascino e la funzionalità di questo “doppio sentiero” risiede quindi, da un lato, nella riscoperta di luoghi di fatica che oggi si tramutano in piacere, dall’altro in occasione per illustrare la storia che ruota intorno alla nostra Eccellenza dello “Sfufato Amalfitato IGP”.

Tramonti, terra autentica ed incontaminata, offre agli amanti della natura, dei paesaggi e dei panorami, due percorsi tra i più affascinanti dei Monti Lattari: l’anello “Monte Finestra” e l’anello “Monte Cerreto”: le due vette danno la possibilità di gettare lo sguardo oltre confine, dal Vesuvio al golfo di Napoli, fino alla baia di Salerno, nonché scorci di Costiera Amalfitana e Ravello che padroneggia in collina”.

Quest’anno la grande novità: “Racconti del territorio” ideato dal Consorzio “Amalfi di qualità”

Valle Ferriere. “Dal punto di vista personale e professionale, quest’ anno inserirò nel programma settimanale che ormai mi vede come guida da tre anni, “Racconti del territorio” (ideato dal consorzio turistico “Amalfi di qualità”), le escursioni sopra descritte a Tramonti, proprio per dar modo agli ospiti della Costa d’Amalfi, in totale sicurezza, gruppi di max 8 perone per escursione e rispettando e praticando tutte le misure previste per la fase post – Covid -19, di scoprire tutte le AUTENTICITA’ storico -culturali del nostro territorio, abbinate all’eccellenze eno-gastronomiche.

Quest’anno, quindi, punteremo sul “Turismo Lento” – ha concluso Giordano – ossia passeggiate e/o escursioni su sentieri non affollati, per vivere ed assaporare la tranquillità e l’autenticità dei luoghi e il mangiar bene, proprio come si faceva una volta. Motivo per cui, Tramonti è il luogo ideale per questo tipo di Turismo, a pochi passi dalle località che hanno reso famosa la Costiera Amalfitana.

Quest’intuizione, derivante dalla mia formazione come Guida Escursionistica e Ambientale e come conoscitore dei sentieri grazie all’esperienza maturata coi gruppi CAI e l’Associazione “Giovani per Tramonti” prima e con il Consorzio di Amalfi Qualità poi, viene rafforzata dalla convinzione che il contatto con la natura e una conoscenza più profonda del nostri territori, ci potrebbe ricondurre a quella dimensione “autentica” e “ancestrale” che la frenesia della routine quotidiana ce ne fa piuttosto allontanare”.