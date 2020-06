Vacanze in Sardegna: tutte le info per arrivare con il traghetto

Ogni anno la Sardegna attira circa due milioni di turisti. Numeri strabilianti che spiegano la bellezza di questa terra straordinaria.

Ma come ci si arriva in Sardegna? I traghetti per la Sardegna collegano la penisola italiana sia con il Nord che con il Sud dell’isola. Le compagnie che effettuano il servizio di navigazione sono: Moby, Tirrenia, GNV, Grimaldi Lines, Corsica Ferries. Leggi di quante ore è la durata in nave il viaggio verso la Sardegna.

Questi sono i principali porti di partenza dei traghetti per la Sardegna: Genova; Livorno; Piombino; Civitavecchia; Napoli; Palermo. Sono previste, da ognuno di questi porti, diverse partenze distribuite lungo tutto l’arco della giornata.

Vacanze in Sardegna

In questo modo, potrete sempre scegliere la soluzione che più si adatta alle vostre esigenze. I tempi di percorrenza variano in base al porto di partenza e al porto di arrivo. Visto l’enorme flusso di turisti che raggiunge l’isola durante la stagione estiva, vi consigliamo di effettuare la prenotazione del vostro traghetto con un certo anticipo: ricordatevi che di solito a fine marzo è possibile già bloccare il biglietto, dunque non indugiate troppo.

Se avete un veicolo al seguito presentatevi anche due ore prima della partenza, perché naturalmente la procedura è più lunga. Di solito vengono imbarcate prima le moto e poi le auto. Ad ogni modo, ciascun veicolo sarà imbarcato solo ed esclusivamente dal suo conducente, secondo le normative di sicurezza S.O.L.A.S. (Safety Of Life At Sea). Il mezzo sarà sistemato nel garage, sul ponte o negli spazi dedicati e al conducente sarà consegnato un tagliando in cui è segnalata la posizione del proprio mezzo.

Vacanze in Sardegna

Poiché durante la navigazione non sarà possibile raggiungere i veicoli, accertatevi prima di aver preso tutto ciò di cui avete bisogno durante il viaggio o quello che non volete lasciare all’interno del mezzo. I veicoli a GPL devono essere segnalati alla partenza: verranno sistemati in zone apposite. Tenete sempre con voi la carta d’imbarco e il tagliando con la posizione del vostro veicolo, poiché potrebbero chiedervi di esibirli in qualunque momento: conservate tutto fino allo sbarco, quindi.

I porti di arrivo in Sardegna sono Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa di Gallura, Arbatax e Cagliari.

Cosa mangiare in Sardegna

Di solito, appena arrivati in un posto nuovo, la curiosità più grande riguarda la cucina tipica di questo posto. In Sardegna sono tanti i piatti che meritano menzione. In primis la spianata sarda. Simile al pane arabo ma più consistente, una volta arrotolato risulta una sorta di wrap dal gusto sardo.

Vi svelo un segreto: la spianata sarda è ottima con la Nutella! Anche il pane lentu, ovvero il pane carasau molle che non ha subito la seconda cottura, viene oggi rivisitato ed impiegato per realizzare delle spianate farcite.

Il pane guttiau ovvero pane carasau con olio e rosmarino potrebbe essere considerato cibo da strada mentre è più facile trovare in Barbagia il pane frattau con uova e passata di pomodoro anche se non ho trovato chi realmente lo propone on the road.