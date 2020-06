Ha raggiunto quota 26.000 firme, la petizione lanciata dal Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus (GrIG) per la tutela delle coste sarde.

Con questa iniziativa, rivolta al MiBACT e ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionali, infatti, l’Associazione richiede che venga mantenuto il divieto di edificare nei 300 metri della battigia stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale.

E dichiara:

Lo stesso GrIG aveva denunciato, solo pochi giorni fa, la presenza di un mezzo meccanico cingolato nella Spiaggia di Porto Giunco (Villasimius):

“Con metallica leggerezza, movimentava la sabbia per non si sa quale motivo in base a non si sa quale autorizzazione”.