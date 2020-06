Tramonto si replica! L’uomo antico, la luna e l’universo.

“Dopo il solstizio d’estate e l’eclissi di Sole, torna a mostrarsi la Luna, con le sue montagne, mari e crateri. Partendo da 3.500 anni fa e da quel cielo antico, osserveremo la Luna e ci spingeremo ai confini della galassia vedendo stelle e ammassi globulari. In chiusura saluteremo Giove e Saturno.

In un’area di suggestiva bellezza, la collina di Genna Maria ospita un nuraghe complesso e un villaggio. Qui si sono avvicendate le popolazioni nuragiche dall’età del Bronzo all’età del Ferro. In età storica il nuraghe viene utilizzato come luogo di culto di una divinità agraria. Visiteremo il sito archeologico, ci godremo il tramonto, gusteremo un aperitivo e ammireremo la luna e gli astri dell’universo”.

Evento a cura de Il Planetario de L’Unione Sarda, in collaborazione con Parco e Museo “Genna Maria”, Turismo Marmilla, Astroturismo Sardegna

Foto Dajethy – http://www.dajethy.com/pan/night/gennamaria/.

L’evento è aperto a un massimo 25 partecipanti. Di seguito il programma.

Programma

Ore 19.00: incontro presso ingresso de nuraghe Genna Maria.

Ore 19.15-20.30: visita guidata al sito.

Ore 20.45: osservazione del tramonto del Sole e spiegazione divulgativa del solstizio.

Ore 21.00: aperitivo (vino e prodotti tipici locali).

Ore 22.00: conferenza divulgativa all’aperto sulle costellazioni e miti.

Ore 22.15-23.00: osservazione al telescopio della luna, di ammassi di stelle, nebulose, galassie, accompagnati dal Dott. Manuel Floris, responsabile scientifico de Il Planetario de L’Unione Sarda.

Biglietto di ingresso: euro 10,00.

Si richiede a, ogni partecipante, di munirsi di torcia e indossare abbigliamento comodo.

Si accettano le iscrizioni entro mercoledì 24 giugno.

Prenotazioni al 333 176 0216 – 070 930 0050 o alle mail:

turismoinmarmilla@gmail.com

museo@comune.villanovaforru.ca.it

ATTENZIONE: in caso di condizioni meteo avverse, l’evento sarà rinviato.

IMPORTANTE: è obbligatorio l’uso della mascherina.

AVVISO: l’evento si svolgerà rispettando tutte le norme comportamentali per accogliervi in sicurezza.