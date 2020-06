Torre Grande. Estensione delle concessioni demaniali marittime e autorizzazioni temporanee

La Giunta Lutzu ha approvato due importanti provvedimenti riguardanti le aree demaniali marittime nella borgata marina di Torre Grande, gestite dall’Amministrazione Comunale su delega regionale.

Su proposta dell’Assessore al Turismo Massimiliano Sanna, con la delibera n. 92 del 16/06/2020 riguardante l’estensione di validità delle concessioni demaniali marittime a carattere turistico-ricreativo conseguenti all’entrata in vigore della L. 145/2018, la Giunta ha approvato gli indirizzi al dirigente di settore per l’attuazione dei provvedimenti necessari all’applicazione dell’estensione di 15 anni delle concessioni.

Successivamente alla pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali, i soggetti interessati potranno presentare richiesta indirizzandola all’Ufficio Demanio tramite l’apposito schema di istanza previsto dai provvedimenti.

Sempre su proposta dell’Assessore al Turismo Massimiliano Sanna, con la delibera n. 93 del 16/06/2020 riguardante l’utilizzo delle aree demaniali sul lungomare di Torre Grande – Stagione balneare 2020, la Giunta ha approvato gli indirizzi al dirigente di settore relativi ai criteri e ai requisiti da osservare per il rilascio delle autorizzazioni temporanee in area demaniale e per l’iscrizione al registro di cui all’ex Art. 68 del Codice della Navigazione sul posizionamento di attività di commercio ambulante e itinerante.

Pur non essendoci una scadenza per la presentazione delle istanze, si consiglia di effettuarle entro il 30 giugno, in modo da predisporre una prima graduatoria di assegnazione delle postazioni sul Lungomare Eleonora d’Arborea.