Sud Polo Magnetico: il Mezzogiorno guarda all’Africa

Sud Polo Magnetico è un progetto ambizioso, una finestra sul continente africano per il Sud del nostro Paese. Cestari (ItalAfrica): “Valorizzare il Meridione, d’Italia e del mondo, attraverso le infrastrutture”

Il covid-19 ha avuto un impatto importante in Africa, ma il continente si è preoccupato più degli effetti riflessi che della malattia stessa. Il progetto Sud Polo Magnetico non solo vuole assistere i Paesi africani, ma creare una rete di interscambio. Promotore è il presidente di ItalAfrica, Alfredo Cestari, che spiega a Interris.it le strategie che da impiegare in tale iniziativa.

