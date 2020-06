Strada Sassari-Alghero. Paola Deiana (M5S): “Ora la scelta è politica”

È quanto affermato dalla deputata del Movimento 5 stelle nel corso della videoconferenza tenutasi questa mattina con il Sottosegretario Roberto Traversi, delegato dalla Ministra Paola De Micheli, l’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini, l’ing. Andrea Capuani, l’assessorato regionale dei Lavori Pubblici, il sindaco di Alghero Mario Conoci e l’amministratore straordinario della Provincia Pietrino Fois.

Durante la call, la parlamentare ha sottolineato l’importanza di quest’opera che il territorio attende da anni, e commentato la rilevante decisione presa ieri dal Cipe, ovvero quella di portare l’istanza al Consiglio dei Ministri, che, come annunciato ieri dalla deputata algherese, potrebbe riunirsi per decidere sulla delicata questione già giovedì prossimo.

“A tal fine ho già interloquito direttamente con il Ministro Costa”, fa sapere, inoltre, Paola Deiana che sottolinea: “Dall’inizio del mio mandato non ho lasciato nulla al caso. Mi sono rimboccata le maniche per capire come muovermi e cosa fare per dare una risposta che si attende da troppo tempo, a partire dalla necessità di non perdere i finanziamenti”.

Infine, la parlamentare, al termine della riunione, ringrazia “il Sottosegretario Roberto Traversi, con il quale ho avuto da sempre un dialogo costante”.