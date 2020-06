Stop a plastica e sigarette in spiaggia a Cagliari. Soddisfazione del Presidio

CAGLIARI – Il PRESIDIO apprende con piacere delle ordinanze

del sindaco Paolo Truzzu che vietano il fumo e l’utilizzo della

plastica nelle spiagge di Cagliari.

«Oggi più che mai ci siamo resi conto di quanto è invasivo e dannoso

il nostro stile di vita per il pianeta» ha detto il presidente

dell’associazione, Ambrogio Trudu «sono bastati due mesi di lock-down

per rivedere i delfini sguazzare nelle acque del porto o i fenicotteri

che passeggiano per le strade della città».

L’associazione, che ha tra le sue finalità la promozione dell’economia

circolare e la tutela dell’ambiente, esprime soddisfazione e si augura

che i provvedimenti non siano temporanei e che siano rispettati da

chiunque voglia godere della bellezza del mare in città: «Sicuramente

le spiagge non hanno nostalgia di noi, però possiamo usufruire di tanta

bellezza che la natura ci mostra, imparando a rispettarla» ha concluso

Trudu.

Il PRESIDIO auspica che provvedimenti simili siano emanati anche dagli

altri comuni dell’isola che ancora non li hanno adottati.