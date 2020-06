SS198, Deidda-Lai (FDI): urge ripristino carreggiata nel tratto in uscita dal comune di Seui

“Dal 2016 la strada statale 198 Seui e Lanusei – che collega il sud del Sarcidano alla costa orientale dell’isola, attraversando il cuore della Barbagia con un percorso spesso curvilineo e a tratti disagevole, collegando i territori comunali di Nurri, Villanova Tulo, Esterzili e Sadali, Seui, Ussassai e Gairo, fino ad arrivare a Lanusei – è interessata, nel tratto in uscita dal Comune di Seui verso Lanusei, da una riduzione della carreggiata a causa del rischio di cedimento del muro di contenimento”, è quanto dichiara il Deputato di FdI, Salvatore Deidda.

“Da troppi anni viviamo una situazione di pericolo, proprio a causa di questo tratto di strada ridotta ormai ad unica corsia in prossimità di due curve pericolose – dichiara Manuela Lai, Capogruppo di FdI in Consiglio Comunale a Seui – non comprendo perché si faccia spallucce, per una situazione così grave che da più tempo denunciamo. Bisogna attendere che qualcuno si faccia male per poter procedere al ripristino delle sue condizioni originarie?”.

“Nonostante i numerosi appelli provenienti dalla comunità locale – prosegue Deidda – l’ANAS non ha dato avvio ai lavori di ripristino, assolutamente necessari, tenuto conto anche del fatto che la stessa arteria è pure interessata dal traffico dei mezzi pesanti. Per tali motivi, ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare, rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinchè intervenga urgentemente nel ripristino del tratto in questione, facendo anche ricorso alle procedure d’urgenza previste al riguardo per le opere definite strategiche”.