Il croato è stato uno dei giocatori più importanti della partita: ha lottato per ogni pallone e ha sperato fino all’ultimo di conquistare i tre punti. Così in pieno recupero dal suo tiro parato è nato il gol della vittoria di Simeone.

Marko Rog, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la prima vittoria del 2020 della squadra, la prima dopo dodici gare di campionato.

“Credo che la difesa della Spal abbia commesso un errore sulla respinta del portiere. Non posso dare la colpa al portiere perché è croato come me. Abbiamo vinto e sono molto contento. Questa vittoria ci da morale, ma soprattutto ci fa piacere aver dato una gioia ai nostri tifosi ed al mister”.

In queste ultime settimane il Cagliari non ha di certo vissuto un periodo entusiasmante, complice la mancanza di risultati.

“Era normale avere un calo dopo una fortissima partenza, ma non ci aspettavamo un periodo nero così lungo. Eravamo tristi e stavamo soffrendo tantissimo nonostante il nostro costante impegno in campo”, ha concluso così il croato.