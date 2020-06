Il singolo: “Sigarette”

«Sigarette è una canzone che racconta il mio stato d’animo di questi ultimi due/tre anni, dove una parte di me ha un’incontenibile voglia di fare, creare, stupire, coinvolgere e conquistare. A contrastarla però c’è un’altra parte, che in questi ultimi anni si è resa molto potente, che è piena di paure e di insicurezze che spesso mi rallenta, non mi fa sentire all’altezza delle situazioni, mi butta giù e soprattutto mi fa perdere il gusto – commenta Modigliani. – Mi hanno insegnato che il modo migliore per cercare di indebolire questa parte di me non è di certo nasconderla, bensì di metterla alla luce del sole o sotto i riflettori. “Sigarette” è una canzone terapeutica per me, ma spero che lo sia anche per tutte le persone che in qualche modo si ritroveranno dentro questa canzone.»

“Sigarette” è una canzone dinamica, che nasce dalla voglia di non rimanere fermi e fare musica per esprimere tutto ciò che si ha dentro. Con il suo ritmo e atmosfere tipicamente dell’estate, Modigliani prova a dare un senso di spensieratezza e liberazione dalle insicurezze e paure.

Modigliani: note biografiche

Modigliani è il nuovo progetto del cantautore trentenne Francesco Addari. Nel 2018 firma un contratto con Bianca Dischi con cui produce due singoli, Canzoni Indie e Cara Claudia, che vedono la luce tra gennaio e maggio 2019.

Durante l’ultimo anno lavora alla scrittura e alla produzione del suo album di debutto, previsto per la fine del 2020. Il 17 aprile 2020 esce il suo nuovo singolo “Questa Serie È Una Bomba”, seguito alcuni giorni dopo dal videoclip diretto da Enoc (Valentino Congia).

Il prossimo 19 giugno 2020 uscirà un altro singolo tratto dal suo album di debutto, attualmente in lavorazione, intitolato “Sigarette”.

