Scontri Circo Massimo. Le parole di Maccari (Fsp)

Sugli scontri Circo Massimo. Maccari (Fsp): "Usare bastoni con il tricolore come corpi contundenti contro la polizia è da criminali. Queste persone sono la vergogna di una nazione civile e meritano di essere punite. La Polizia serve il Paese e tutela i cittadini, non risponde a nessun partito".

tadini, non risponde a nessun partito”.

Commenta così Franco Maccari, V. Presidente Nazionale Fsp Polizia di Stato, sui disordini avvenuti ieri al Circo Massimo tra Polizia, ultrà e manifestanti di Forza Nuova.

Lanci di sassi, petardi e bottiglie, un videomaker colpito alla testa con l’asta di una bandiera. Un bilancio davvero negativo per un centinaio di violenti, che carica giornalisti, cameraman e forze dell’ordine.

Gli scontri al Circo Massimo però non sono nati per caso. Il pretesto è stato di allontanare gli operatori dell’informazione che stavano intervistando alcuni organizzatori del raduno politico contro il governo. A quel punto ultrà e militanti di estrema destra hanno improvvisamente assaltato polizia e carabinieri.

“Avercela con un Governo o con un politico che non ci rappresenta – prosegue Maccari – non giustifica la violenza e scene di guerriglia urbana come quelle a cui abbiamo assistito oggi. La professionalità dei colleghi ha evitato conseguenze ben peggiori. Mi auguro che i facinorosi identificati siano puniti. Manifestare -conclude- è un diritto sacrosanto, ma nel rispetto delle regole e pacificamente”.

