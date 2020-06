Il lago Liscia è pieno, come reso noto dall’Autorità del Bacino in un report pubblicato pochi giorni fa. Si stima, infatti, che il bacino abbia raggiunto il 99 % della capacità d’invaso – 102 milioni di metri cubi d’acqua – che dovrebbe assicurare un’estate tranquilla in Gallura.

Situazione molto diversa da quella di annate precedenti – 2015, 2016 e 2017 – che hanno messo in ginocchio il comparto agricolo locale e non solo.

“Questo ovviamente non deve farci abbassare la guardia, ma al contrario ci porta a programmare un’attività di prevenzione di quelle che saranno le future annate siccitose, che ciclicamente si ripresenteranno”.

Sostiene Giosuè Brundu, direttore del Consorzio di Bonifica Gallura. Tra le strategie esposte dal direttore: il continuo monitoraggio della rete di distibuzione e la messa in atto di misure volte ad arginare ed eliminare gli sprechi, come gli interventi sul canale adduttore che, dalla diga Liscia, distribuisce l’acqua in tutto il territorio.

Jessica Zanza