Sassari. Centro commerciale Auchan: si ricomincia con Centramico!

Centramico. L’emergenza Covid 19 e il conseguente lockdown che ha paralizzato il Paese ci ha fatto pensare e ridisegnare nuove iniziative che puntano a mettere al Centro la Comunità.

Una comunità intesa come nuovo punto di riferimento – locale e solidale – in un mondo non più globale, ma inevitabilmente ristretto entro i confini del proprio territorio.

CENTRAMICO si ispira all’idea di portineria come prima «stazione» di accoglienza, ruota attorno alla figura della concierge, risorsa eclettica che accoglie, risolve problemi, gestisce richieste e indirizza tutti i componenti della collettività verso le risposte alle proprie esigenze.

La concierge di CENTRAMICO è il primo segno tangibile del ritorno a un luogo familiare, la prima accoglienza in fase di rientro e bentornato al centro commerciale; un punto di riferimento per le informazioni/servizi relativi alla “nuova” modalità di vivere il Centro.

L’ascolto è protagonista nel sistema di sondaggi che punta a dare spazio “alla voce del territorio” traducendone i sentiment, importanti per offrire i servizi più necessari.

CENTRAMICO è anche sportello di utilità sociale e collabora con il territorio per l’erogazione di servizi gratuiti e prestazioni calmierate per l’utente in quanto membro della nuova community CENTRAMICO FRIENDS.

In particolare il centro commerciale Auchan Sassari, nel quale dal 25 maggio è attivo CENTRAMICO, ha definito 4 servizi utili all’utenza: informazioni psicologiche post Covid-19, per affrontare nuove paure e ansie che potenzialmente si sono sviluppate nelle persone e tornare a una graduale normalità. Servizio di consigli nutrizionali da parte di esperti nel settore, per poter riportare le corrette abitudini a tavola. Servizio di domanda/offerta di lavoro e lo sportello a favore della donna.

CENTRAMICO è la comunità che si stringe attorno a sé stessa, fatta di cittadini, per i cittadini.