Sardegna: per altri 8 uffici postali torna il consueto orario dal lunedì al sabato

Prosegue il processo di ripristino delle consuete giornate di apertura e degli orari negli uffici postali della Sardegna attuato da Poste Italiane.

A partire da oggi, mercoledì 24 giugno, in concomitanza con il primo giorno di pagamento delle pensioni, tornano infatti operative su sei giorni, dal lunedì al sabato, le sedi di Pimentel, San Basilio e Seulo nel Sud Sardegna, di Ardauli, Fordongianus, Sini e Zeddiani in provincia di Oristano e di Ortueri in provincia di Nuoro, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato.

Attualmente, nell’intera regione, sono aperti, con diverse modalità, 439 uffici postali su 441 presenti nel territorio.

L’Azienda ricorda che sono a disposizione della clientela, in tutto il territorio regionale, 251 ATM Postamat, disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, che consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Poste Italiane ribadisce l’invito a recarsi presso gli uffici postali esclusivamente nei casi di inderogabile necessità, comunque muniti di appositi strumenti di protezione individuali e di mantenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli uffici postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it.