L’abusivismo edilizio è un fenomento difficile da combattere. Lo sanno bene i Carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio culturale, che hanno provveduto al sequestro di due villette in costruzione a Capo Coda Cavallo (San Teodoro) su ordine del GIP del Tribunale di Nuoro.

Le due abitazioni – parti di un complesso formato da più immobili – sorgevano, infatti, nella fascia dei 300 metri di battigia in cui è vietato edificare. Tre i denunciati per il reato di “opere eseguite in difformità del titolo abitativo”.

Jessica Zanza