San Gavino Monreale. Il Covid-19 non blocca le donazioni di sangue

“Lo scorso anno fra Gennaio e Maggio sono state raccolte 236 unità di sangue, quest’anno, nello stesso periodo e con una raccolta in meno presso l’Istituto Marconi-Lussu, ne sono state raccolte 224 unità.

Considerate le condizioni oggettive di difficoltà causate dalla pandemia, possiamo considerarci soddisfatti per il risultato ottenuto, frutto della generosità dei nostri soci donatori e del grande lavoro del personale del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Nostra Signora di Bonaria” queste le parole di Diego Cotza, presidente di AVIS San Gavino Monreale che prosegue ringraziando anche i volontari dell’associazione che hanno proseguito, anche in questi mesi, nella loro opera di sensibilizzazione e di chiamata dei soci donatori.

In seguito alle direttive del Centro Nazionale Sangue, l’ospedale si è attivato subito nel riorganizzare il flusso dei donatori verso la sala prelievi: è stato istituito il numero per le prenotazioni delle donazioni ed attrezzata una zona in cui viene effettuato il pre-triage. Il donatore idoneo poi, tramite un percorso dedicato, raggiunge in sicurezza la sala donazioni.

“Il Centro Trasfusionale si è organizzato da subito in maniera impeccabile per garantire massima sicurezza ai donatori, grazie alla prenotazione l’ospedale è in grado di gestire i flussi ma soprattutto di organizzarsi per tempo in caso di carenza di sangue. Ora che gli ospedali stanno riprendendo gradualmente la regolare attività, ci sarà bisogno di più sangue nelle frigo emoteche, ma siamo sicuri che la generosità dei donatori di sangue proseguirà anche nei mesi estivi” conclude Cotza.

Chi volesse prenotare la donazione di sangue presso l’Ospedale di San Gavino può chiamare dal lunedì al venerdì al numero 0709378391 operativo dalle 10 alle 13.