Roberto Li Gioi, M5S . “L’assessore all’ambiente Lampis venga a conoscere la discarica di Spiritu Santu”

Roberto Li Gioi. Il Consigliere regionale del M5S alla manifestazione:L’assesore ììall’ambiente Lampis venga a conoscere la discarica di Spiritu Santu”

“La manifestazione organizzata stamattina dai cittadini, stanchi di dover sopportare continui miasmi e preoccupati per un inquinamento certificato da dati incontrovertibili, punta ad accendere di nuovo i riflettori su una situazione ad altissimo rischio che per primo ho denunciato più volte.

I dati allarmanti emersi dal piano di caratterizzazione della discarica di Spiritu Santu, purtroppo ignorati sinora dalla Giunta regionale che ha persino detto sì all’ampliamento, fanno riferimento alla presenza di elementi altamente inquinanti e di rilevanti superamenti delle soglie di concentrazione.

Parliamo di floruri, nitriti, alluminio, arsenico, antimonio, ferro, manganese, nichel, cromo VI, piombo, zinco, per citarne soltanto alcuni.

Veleni che non possono non preoccupare chi abita accanto alla discarica consortile, in cui, tra l’altro, la Regione ha autorizzato il trasferimento degli scarti di macellazione e altri rifiuti di origine animale provenienti da mezza Sardegna”.

“Dopo la significativa giornata di oggi, mi rivolgo all’assessore regionale all’Ambiente Lampis perché si prenda le sue responsabilità e lo invito, in quanto firmatario del documento che ha addirittura autorizzato l’ampliamento di questa bomba ecologica,

a venire qui in Gallura a verificare di persona le condizioni in cui versa la discarica di Spiritu Santu e ad accertare altresì la fondatezza del malcontento manifestato dai residenti, costretti a sopportare un inquinamento odorigeno evidente e un inquinamento delle falde acquifere certificato da un dossier che non lascia adito a interpretazioni”.

Così il consigliere regionale del m5s Roberto Li Gioi è intervenuto alla manifestazione pacifica organizzata da un gruppo spontaneo di cittadini per dire no all’inquinamento prodotto dalla discarica olbiese di Spiritu Santu, da anni al centro delle lamentale dei residenti della zona.