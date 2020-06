Riapre al pubblico il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Dopo oltre tre mesi di chiusura per fronteggiare l’emergenza Covid-19, riapre al pubblico, martedì 16 giugno 2020, il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Per i successivi 15 giorni dalla data di riapertura, fino a martedì 30 giugno, l’ingresso al Museo sarà gratuito.

In questa prima fase gli ingressi saranno contingentati e per evitare assembramenti o inutili attese si consiglia di prenotare la visita. Per prenotare è necessario scrivere all’indirizzo: drm-sar.prenotmuseoarcheo.ca@beniculturali.it.

Nel rispetto della normativa e per assicurare una visita in piena sicurezza, la Direzione del Museo ha stabilito che sarà necessario indossare sempre la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza e seguire le indicazioni del personale e dei pannelli informativi.

Il Museo sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 9:00 alle 20:00, (chiusura biglietteria 19:15).