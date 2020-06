RIAPERTURE, CONFERENZA STAMPA PREMIER CONTE: IL SETTORE DEL GIOCO LEGALE ANCORA SCANDALOSAMENTE “DIMENTICATO”

Si è conclusa da poco la conferenza stampa di Giuseppe Conte.

Il Premier ha parlato del sostegno alle imprese e del rilancio

dell’economia italiana citando vari segmenti lavorativi. Ancora una

volta tra i settori citati per le difficoltà in cui si trovano ed

ancora chiusi, Conte – come riporta l’agenzia di stampa AGIMEG – ha

“dimenticato” il gioco legale. Una dimenticanza scandalosa, che a

questo punto sa molto di un disegno politico di affossamento del settore

del gioco legale, disegno ammesso dallo stesso Movimento 5 Stelle

attraverso le parole del capo politico Vito Crimi che si è augurato la

non riapertura delle sale gioco.

Il Governo, che sta portando alla morte un settore che meriterebbe ben altro trattamento, che potrebbe avere sulla coscienza anche la morte delle persone, visto che da questa

mattina due giovani ragazze stanno facendo lo sciopero della fame, sotto al Regione Lombardia. Lo sciopero della fame è stato fatto per manifestare il dissenso al trattamento subito dal settore (le due ragazze sono impiegate in altrettante sale Bingo) e per chiedere di poter tornare a lavorare.

Sotto è possibile rivedere la diretta dell’intervento di Conte. es/AGIMEG

https://www.agimeg.it/pp/riaperture-conferenza-stampa-conte-in-diretta-su-agimeg