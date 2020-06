Rassegna teatrale “Chiostro Fiera dell’Artigianato Artistico”

La Rassegna, alla sua 15° edizione iniziò Domenica 02 Febbraio; rispettando tutte le date in cartellone di tutto il mese, sino alla Domenica del 16.

A Marzo, improvvisamente e inaspettatamente l’arrivo dell’ormai famigerato COVID 19, ci ha visto a malincuore ma necessariamente chiudere le porte del teatro, speranzosi di riaprire a breve termine.

E oggi dopo tanti mesi di inattività riapriamo i battenti a fatica, ma con tanta tenacia, e soprattutto con la voglia di ricominciare; e se è possibile anche con un amore e una passione rinnovati; rafforzati dalla segregazione. E oggi riabbracciamo questo nostro meraviglioso lavoro che è la nostra vita!

Per festeggiare questo rinnovato amore andremo in scena con una nuova produzione (già prevista nel programma ma le prove furono interrotte dalla pandemia) il cui titolo è PIRICIO’ EST DOTTORI SI O NO?

Come è noto a tutti le misure adottate dal governo verranno osservate accuratamente, le ricordiamo: il distanziamento di un metro di separazione per ogni singolo spettatore; ogni spettatore deve indossare la mascherina, così come tutto il personale del teatro; dispositivi sanitari e la sanificazione per ogni singola giornata di spettacolo.

