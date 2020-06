Quarta edizione di Music Indie contest

Il MUSIC INDIE CONTEST, Festival di Musica Indipendente ed Emergente, è giunto alla quarta edizione. Vuole essere un punto di riferimento per tutti quegli Artisti che hanno le doti e le capacità di farsi notare ognuno con la propria musica.

Loro potranno così mettersi in gioco esibendosi rigorosamente dal vivo, presentando i loro lavori completamente inediti.

L’iniziativa.

Ideato e organizzato dall‘Associazione NEM – Nuove Energie Musicali, rappresentata da Salvatore Battaglia e Tanino Pisano. I due artisti si prodigano da anni nel far conoscere e divulgare la cosiddetta “Musica Emergente”.

Un festival variegato.

Festival variegato di generi musicali, ritmi e colori si alterneranno sopra il palco del MUSIC INDIE CONTEST. Farà dunque da cornice un pubblico proveniente da più parti della Sicilia, essendo molti di loro, beniamini e fan ognuno dei propri Artisti.

Un’opportunità quindi per il luogo che ci ospita nell’accogliere persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di venire a visitare il luogo stesso. Sarà un incentivo al turismo locale.

Il Festival è aperto a Band, Cantautori, Solisti. Dunque qualsiasi Artista voglia prenderne parte con la propria musica inedita e regolarmente depositata.

La selezione avverrà in più tappe.

Sono previste per questo più tappe di selezione del Festival in diverse località Siciliane. In ogni tappa avranno la precedenza gli Artisti del luogo. I più originali si esibiranno sul palco del MUSIC INDIE CONTEST e saranno votati direttamente dal pubblico sui Social e da una Giuria locale.

Quindi dopo la prima fase di preselezione verranno individuati i 10 Artisti che accederanno alla serata finale. Questi ultimi verranno valutati dal pubblico e da una Giuria di qualità. Musicisti Professionisti, Operatori del settore e Giornalisti musicali decreteranno i vincitori di questa quarta edizione.

Esito possibile: un’esibizione a New York.

I premi che il MUSIC INDIE CONTEST mette a disposizione degli Artisti partecipanti, sono numerosi e importanti, come l’esibizione a New York, all’interno del SING OFF SERIES.

Si tratta dunque di un’occasione unica per portare la propria musica al di là dell’Oceano. Viceversa, la NEM ospiterà nel proprio Contest un Artista proveniente dal SING OFF SERIES. L’artista porterà la propria musica in Italia e si esibirà sul palco del MUSIC INDIE CONTEST 2020.

Il progetto scambio americano.

Responsabile del progetto/scambio Americano è la nostra DANIELA CELELLA, speaker e corrispondente a New York per Radio Zenith Messina.

Il vincitore avrà un contratto di promozione con l’Agenzia NEM della durata di mesi 1. Durante questo periodo dunque la NEM provvederà a mettere in risalto la sua figura attraverso numerose interviste radio e web magazine in tutta Italia. Ci sarà il relativo passaggio radiofonico di un singolo fornito dall’Artista.

Le grandi potenzialità.

La partecipazione alla prossima edizione del ITALIAN MUSIC CONTEST di Roma. La partecipazione direttamente in finale al CANTAGIRO a Fiuggi. La partecipazione direttamente in finale al FESTIVAL ESTIVO di Piombino.

L’inserimento nelle Playlist della prestigiosa piattaforma MUSPLAN. Ad ogni partecipante sarà consegnato un oggetto tipico siciliano personalizzato a ricordo della partecipazione al Contest.

Come fare per partecipare.