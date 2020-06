Prefettura di Nuoro. Riunione Tecnica di Coordinamento

Prefettura di Nuoro.Nella mattinata odierna, il Prefetto Anna Aida Bruzzese ha presieduto, la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, in videoconferenza.

Tra gli argomenti trattati la rapina avvenuta ad Oliena (NU) nella mattinata del 22 giugno scorso ai danni di Giuseppe Cattide, titolare di un supermercato in quel centro. L’episodio è connotato da particolare gravità, considerato che la vittima, obbligata a scendere dalla propria autovettura, è stata percossa perché consegnasse la somma che si apprestava a versare in banca come incasso del fine settimana.

A seguito dell’aggressione il sig. Cattide ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni. Analogo episodio era occorso al malcapitato anche nel luglio dello scorso anno, ma in tale occasione la rapina non era andata a buon segno per la pronta reazione dello stesso.

Nel corso dell’incontro, cui è intervenuto da remoto anche il Sindaco della cittadina dell’hinterland nuorese, Sebastiano Antioco Congiu, è stata analizzata in modo approfondito la situazione di contesto, che, al di là di un trend di delittuosità contenuto, ha evidenziato singoli episodi avvertiti con preoccupazione dalla comunità per le modalità eclatanti con cui si sono svolti (è il caso del bancomat postale divelto con l’uso di una motopala nel gennaio scorso) e, nel caso di specie, per la reiterata violenza.

Il Consesso ha preso atto che le indagini, condotte dall’Arma, si svolgono a largo raggio – senza al momento alcun contributo testimoniale – e che l’autovettura usata per la rapina, risultata rubata in provincia di Cagliari e data alle fiamme dai malviventi, è stata ritrovata abbandonata nella stessa giornata in località Su Sune del territorio di Oliena.

Poiché al momento dell’ultimo episodio criminoso risultava calendarizzata in quell’area, e a decorrere dalla giornata odierna, uno specifico rafforzamento dell’attività di vigilanza e controllo generico del territorio in forma coordinata con il coinvolgimento dei Reparti speciali prevenzione crimine, con i referenti provinciali delle FF.PP

sono state concordate più mirate linee di azione al fine di rafforzare l’attività svolta dalla polizia locale per garantire l’osservanza delle regole, in particolare nei luoghi di aggregazione e nei pubblici esercizi, ove, tra l’altro, è ancora indispensabile tenere comportamenti prudenziali di prevenzione sanitaria.

Nella convinzione che una più consapevole attenzione da parte della comunità locale sulla necessità di un rispetto diffuso della legalità riduca di fatto gli spazi per qualsiasi forma di devianza, orientando correttamente anche la socialità delle nuove generazioni nella fase attuale di uscita dal lockdown, vi sarà una fattiva collaborazione con le forze di polizia per tutte le possibili iniziative di sensibilizzazione a cura dell’Amministrazione comunale.

Nella circostanza, il sindaco è stato tra l’altro sollecitato a definire le procedure connesse al progetto della videosorveglianza del centro urbano, tenuto conto che l’iniziativa accede ad apposito finanziamento regionale per 100.000 euro.

Il consesso difatti non ha mancato di sottolineare la valenza delle misure di questa natura, per un effettivo innalzamento dei livelli di controllo dell’area e un significativo valore aggiunto sul piano della sicurezza percepita dalla cittadinanza.