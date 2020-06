Poste italiane: anche la Sardegna nel nuovo sito di Filatelia

Anche la Sardegna è protagonista nel sito interamente dedicato al mondo dei francobolli, completamente rinnovato e facilmente navigabile, che Poste Italiane lancia a partire da oggi: il portale Filatelia.poste.it, realizzato con un’innovativa veste grafica, permette la consultazione facile e veloce di francobolli e prodotti filatelici di ogni genere.

Particolarmente significativa è la novità del “Catalogo virtuale” che consente di ricercare tutti i francobolli emessi dal 1861 ad oggi, permettendone la visualizzazione grafica e il dettaglio delle caratteristiche tecniche e del foglio informativo. Sarà possibile anche trovare i prodotti filatelici a disposizione del grande pubblico come i folder tematici, le cartoline, le tessere, le buste primo giorno e le preziose raccolte dei libri dei francobolli degli ultimi anni.

Fra le emissioni di rilievo che vedono come protagonista l’isola quella dedicata alla scrittrice nuorese Grazia Deledda, effettuata il 28 settembre del 1971, nel Centenario della nascita del premio Nobel per la letteratura; quella effettuata il 30 ottobre del 1975, dedicata alla Fontana del Rosello di Sassari, nella terza serie delle “Fontane d’Italia”; quella dedicata alla Sartiglia di Oristano, datata 12 febbraio del 2010, nella serie “Folclore. Dodicesima serie”; quella dedicata al Corallo di Alghero, appartenente alla serie “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” ed emessa il 14 maggio del 2015; quella dedicata all’area portuale di Olbia, emessa il 19 luglio del 2014, nella quarta serie “Turistica” ed infine la più recente, che ha visto come protagonista il Cagliari, effettuata il 30 maggio scorso, in occasione del Centenario della fondazione della società rossoblu.

Sul sito saranno anche presenti le informazioni sulle prossime emissioni in uscita, sui programmi delle carte valori postali e sui calendari dei servizi temporanei, nella sezione “Eventi e calendario”. Per non perdere neanche una delle emissioni in programma basta registrarsi nella sezione “Abbonamento filatelico”. Infine, per dare risalto ai tanti eventi che si svolgono a livello locale come i convegni, le fiere o le mostre e averne un ricordo che resti oltre il tempo, si può richiedere l’attivazione di “Servizi filatelici temporanei” e di un annullo speciale che riprodurrà il tema della manifestazione.

Il tutto a portata di click, sul nuovo sito Filatelia.poste.it, per coniugare innovazione e tradizione: un modo diverso di raccontare l’Italia a tutte le generazioni, giovani e meno giovani, attraverso l’affascinante iconografia espressa su un francobollo.