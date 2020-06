Poste Italiane: anche in Sardegna disponibile il francobollo celebrativo dei cento anni dalla nascita di Alberto Sordi

Poste Italiane comunica che oggi 15 giugno 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato ad Alberto Sordi, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.

Il francobollo è disponibile a Cagliari presso gli sportelli filatelici degli uffici postali di Cagliari Centro (piazza del Carmine), Cagliari 10 (via San Benedetto), Quartu Sant’Elena 2 (via Verdi), Iglesias (serra Perdosa), Oristano Centro (via Mariano IV), Nuoro Crispi (piazza Crispi), Macomer (via Gramsci), Sassari Centro (via Brigata Sassari), Sassari 5 (via Luna e Sole), Alghero Centro (via Carducci), Olbia Centro (via Acquedotto) e Arzachena (viale Costa Smeralda).

L’emissione ha una tiratura di quattrocentomila esemplari ed ogni foglio è composto da quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto a cura di Claudia Giusto.

La vignetta raffigura, un ritratto di Alberto Sordi, tra i più grandi interpreti della commedia all’italiana; in alto si staglia la sua firma preceduta dalla consueta dedica che Sordi era solito scrivere a chi gli chiedeva un autografo “CARAMENTE”.

Completano il francobollo la leggenda “ALBERTO SORDI”, le date “1920 – 2003” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma VR.

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati oltre che presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, anche presso gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona.