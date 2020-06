Porto Torres. Legge 20/97, in pagamento le mensilità da gennaio a giugno

Sono in pagamento presso la Tesoreria comunale (Banco di Sardegna) le mensilità da gennaio a giugno per gli utenti della Legge 20/97. Le somme saranno erogate a centotrenta famiglie sulla base dell’ammontare dei contributi trasferiti al Comune dalla Regione Sardegna. L’Assessorato comunale alle Politiche sociali è, inoltre, in attesa di comunicazioni dalla Regione in merito all’assegnazione delle risorse dell’annualità 2020.