Porto Torres, la Lega pronta a dar battaglia

Porto Torres: Lega

Il Commissario per la Provincia di Sassari Angelo Lorenzoni ha incontrato ieri i militanti e simpatizzanti del gruppo turritano per fare il punto della situazione e confrontarsi in vista, anche, dell’importante appuntamento elettorale. A Porto Torres la Lega è pronta a dar battaglia.

“L’incontro di ieri è stato molto costruttivo e mi ha rivelato un gruppo coeso, composto da persone preparate che hanno voglia di lavorare per il territorio. Un gruppo che certamente non si accontenterà di essere semplice spettatore, in occasione delle imminenti amministrative, ma ne sarà protagonista!” Afferma Lorenzoni “Il lockdown ha rallentato inevitabilmente ogni azione politica ma ora abbiamo il dovere di ripartire mossi da nuova e ritrovata carica, consentendo al gruppo di accrescersi ed essere sempre più coinvolto nelle scelte che il partito farà; calare decisioni dall’alto non è, infatti, nelle corde della Lega. Dal canto mio l’impegno sarà quello di esser per loro un punto di riferimento fermo e presente, consapevole che la sfida che li attende sarà certamente dura ma necessaria per far ripartire una città con immense potenzialità mai sfruttare.”

Presenti all’incontro il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais , il quale asserisce “La Lega sarà elemento indispensabile nel panorama delle elezioni amministrative capace di garantire quel necessario cambiamento e rinnovamento di cui Porto Torres ha estrema necessità.

Stiamo parlando, infatti, di una città ferita nel suo essere, simbolo di quel modo di fare politica che non vogliamo mai più veder ripetuto nella nostra isola, e merita dunque di ritrovare la corretta dignità in grado di garantire la spinta giusta per risanar ferite assai profonde che vengono dal passato” e il consigliere regionale eletto nella circoscrizione di Sassari, Ignazio Manca.

I tre esponenti del carroccio ricordano infine l’appuntamento con il gazebo della Lega del 4 Luglio in P.zza XX Settembre dalle h 10,00 alle h 13,00 e in tantissime altre piazze della Sardegna che verranno a breve comunicate.