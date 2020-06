“Pop corn” è il secondo singolo dell’artista Il Masu

Il brano che oscilla tra l’electro-indie e la trap moderna, è un inno alla determinazione e all’andare oltre qualsiasi timidezza per godersi a pieno il presente. All’interno del pezzo i pensieri vengono visti come virus , in quanto il fare produce più del pensare.

Ma il pensiero distruttivo è soprattutto quello degli altri , soprattutto se ne sei dipendente e non riesci a spostare il focus su te stesso nonostante il tuo impegno. I misteri vengono visti come limiti umani in quanto ci indeboliscono e in quel preciso istante annullano qualsiasi nostra conoscenza o sicurezza.

La produzione è di Il Masu con la collaborazione di Riccardo Caredda alle chitarre.

BIOGRAFIA : Marco Serrau (in arte Il Masu) nasce a Cagliari il 02/12/1992. Scrive e produce dall’età di 16 anni. Principalmente ha abbracciato il genere Rap per un periodo di ben 10 anni. Poi lo ha lasciato per intraprendere una nuova strada più sperimentale che unisce vari generi. Gli argomenti sono molto intimi, a tratti esistenziali e le sonorità variano dall’elettronica al rock fino all’urban.

