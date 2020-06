Scontri a Circo Massimo. Polizia aggredita

Maccari (Fsp): "Usare il tricolore per colpire la Polizia. Sono criminali non patrioti"

“Usare bastoni con il tricolore come corpi contundenti contro la polizia è da criminali. Queste persone sono la vergogna di una nazione civile e meritano di essere punite. La Polizia serve il Paese e tutela i cittadini, non risponde a nessun partito”.

Commenta così Franco Maccari, V. Presidente Nazionale Fsp Polizia di Stato, i disordini avvenuti a Circo Massimo tra poliziotti, ultrà e manifestanti di Forza Nuova.

“Avercela con un Governo o con un politico che non ci rappresenta – prosegue Maccari – non giustifica la violenza e scene di guerriglia urbana come quelle a cui abbiamo assistito oggi. La professionalità dei colleghi ha evitato conseguenze ben peggiori. Mi auguro che i facinorosi identificati siano puniti. Manifestare -conclude- è un diritto sacrosanto, ma nel rispetto delle regole e pacificamente”.